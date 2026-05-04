El CB Alginet gana un ajustado primer asalto al Port de Sagunt en la final de la Conferencia (102-99)

El Rigalli Alginet vence en su primera batalla por la final de Conferencia E ante el CB Puerto de Sagunto por 102 a 99. La de ayer no pareció para nada la eliminatoria entre dos equipos que ya tienen su plaza asegurada, y que no dependen del resultado para acudir a la Fase de Ascenso. El pabellón local recibió una auténtica demostración del baloncesto de primer nivel, con dos equipos con un hambre inconmensurable de llevarse la mejor clasificación de la conferencia de cara a la fase final.

Tanto Rigalli Alginet como Puerto de Sagunto están clasificados directamente dado que el Molina Basket, campeón del año anterior de Tercera Feb, disputó su misma conferencia, por lo que ambos líderes de grupo pasan directamente. Sin embargo, ninguno de los asistentes ayer puede decir que alguno de los dos conjuntos dio su brazo a torcer lo más mínimo.

Tanto fue así que la eliminatoria sigue completamente abierta. Sin un desenlace claro o predecible todo se decidirá este próximo fin de semana en casa del Puerto de Sagunto, en el pabellón municipal José Veral el domingo a las 19:00 horas. Durante la ida, la afición local hizo sus deberes llenando sus gradas, aunque los visitantes realizaron una gran movilización para los suyos. Es de esperar que el escenario de la vuelta sea similar, con dos conjuntos en busca de la grandeza.

El inicio del encuentro no defraudó, con un Alginet entonado de cara al aro con un 7 a 3 en un minuto, que rápidamente se trasladó a un 9-8. Con bastante buena anotación exterior, las defensas se abrían y con ello aparecían mejores espacios en la pintura. El primer periodo finalizó 28 a 26, aconteciendo el que iba a ser un partido frenético y con miedo a muy poco.

En ciertos tramos del partido, el encuentro parecía jugarse en ‘Modo Arcade’, dada la alta dosis de espectacularidad, explosividad y rapidez con la que sucedía la acción en pista. Triple por aquí, triple por allá, robos, pérdidas, contraataques, dos más uno. Hubo minutos en los que lo único que lograba congelar el ritmo de partido eran los recurrentes viajes a la línea personal para ambos lados. La gran presencia del juego físico provocó bonus tempraneros que se solventaban desde el tiro libre.

Dentro de esta dinámica, el Rigalli Alginet fue superior durante el segundo cuarto, conectando mejor sus ataques y con un trabajo defensivo más férreo y sólido. Además, a lo largo del partido un aspecto que permitió al Alginet mantenerse por encima fue la protección del rebote defensivo y la lucha por el ofensivo. El mejor parcial para los locales llegó de camino a los vestuarios en un 48 a 39.

A lo largo del tercer periodo el Rigalli llegó a colocarse 14 puntos por encima de su rival. Los triples seguían llegando en ambos costados, con un Alginet que seguía siendo superior en el rebote pero con un Puerto de Sagunto capaz de robar y forzar más pérdidas para los de la Ribera Alta. Los visitantes supieron imponer su ritmo de partido durante la segunda parte para ir reduciendo la distancia a fuego lento.

El partido fue cambiante, con rachas y pequeños parciales para ambos conjuntos. El juego acelerado del partido le sirvió al Puerto de Sagunto para dominar ligeramente en este caos durante la segunda mitad y lograr acercarse con dos parciales de 28-33 y 26-27.Un buen cierre de partido por parte de los visitantes acercó el marcador hasta un 102 a 99.

Aún así, el Rigalli Alginet logró ganar la primera batalla y proteger su templo una vez más esta temporada. Todo por decidirse en la vuelta entre dos equipos que ya cuentan con un puesto en la Fase de Ascenso pero que lucharán por acudir en el mejor escenario posible.

Alejandro Zurbriggen fue el MVP del partido (25 val.) con 15 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Miguel Martínez anotó 11 tantos gracias a tres triples y 4 asistencias. Juan Martín terminó con 10 puntos y 8 rebotes, cinco de ellos ofensivos. Joan Bosch logró 12 puntos y 6 rebotes y Javier Dalmau acabó con 10 puntos y 2 robos.