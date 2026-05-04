La CHJ revela carga orgánica “intensa” y el triple de bacterias fecales en el agua tras el vertido en el Barxeta de febrero

Xúquer Viu ha recibido esta semana los resultados de los análisis realizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tras denunciar, el 4 de febrero, un vertido industrial en el barranco de Barxeta. Los resultados evidencian valores “preocupantes —muy por encima de los valores de referencia límite— que indican una contaminación orgánica muy intensa, incompatible con un sistema acuático saludable y que requiere una actuación inmediata”, declara el presidente de Xúquer Viu, Paco Sanz. Entre los valores medidos destaca que la demanda biológica de oxígeno en cinco días (DBO5) “multiplica por 62 los parámetros normales”, que “los sólidos en suspensión se multiplican por 16 y los coliformes fecales están multiplicados por 3,4”, denuncia Sanz.

De acuerdo con el informe remitido por la CHJ a la organización ambientalista, se tomó una única muestra de las aguas, en el punto identificado como “aliviadero de pluviales de Carcaixent al barranco Barxeta”, que se recoge “en la salida del colector en la partida de la Coma, cerca de la estación de Carcaixent”, detalla Sanz. No obstante, “el vertido se detectó en término de Alzira, pocos metros antes de la confluencia del barranco de Barxeta con el de la Casella”, a unos cuatro kilómetros del punto en el que la CHJ ha realizado la prueba analítica, “lo que podría indicar la gran extensión de la contaminación detectada”, puntualiza.

"Sin tratamiento previo"

El informe expone que el acta del análisis “se realiza en presencia y con la conformidad del titular del vertido, que firma el acta”. Y, según la respuesta del Área de Calidad de las Aguas de la CHJ a la denuncia de Xúquer Viu, “de los resultados obtenidos se demuestra que el vertido efectuado no había sido sometido a un tratamiento previo”. Una de las imágenes aportadas por la CHJ en el informe de la analítica remitido a Xúquer Viu aparece identificada como “Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta I, que gestiona las aguas residuales de los municipios de Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga y Castelló para el control y depuración de vertidos en la estación depuradora de aguas residuales de la comarca”, subraya Sanz.

Xúquer Viu echa en falta un mayor alcance de los análisis: “No se han analizado algunos parámetros importantes que sí han sido analizados en ocasiones anteriores, como tiabendazol, imazalil, nitrate nitrógeno, sulfatos, sulfuros o cloruros”, por lo que solicitan que analicen también estos valores. Asimismo han reclamado “conocer las actuaciones y medidas realizadas o a realizar respecto a esta grave contaminación así como el hecho de que el vertido efectuado no haya sido sometido a un tratamiento previo”, como reconoce el informe de la CHJ remitido a Xúquer Viu.