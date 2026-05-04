El Club de Tiro Olímpico de Alzira brilla en la Copa Presidente con cuatro medallas

El equipo de recorridos de tiro del club de Tiro Olímpico Alzira ha iniciado la Copa Presidente con cuatro medallas en su primera fase celebrada en Granada. Fue una competición complicada ya que los tiradores llegaban fríos después de tiempo sin competir desde la disputa del mundial. “Además, fueron diez horas de competición. Aunque los tiempos de disparo son de minutos, el espacio entre tandas se hace pesado”, explica Alberto Castrillo, que logró el bronce en su debut en la modalidad de Producción Óptics.

Gabriel Pitarch consiguió la plata en esta modalidad en categoría senior y quedó cuarto de la general. Por su parte, Natalia Bokuchava consiguió el bronce en Óptics Lady. La rusa quedó quinta en el último Mundial en Johannesburgo (Sudáfrica).

El equipo formado por Carlos Camaño, Sergio García del Valle, el corberano Aarón Sales y Ricard Sánchez se hicieron con el tercer puesto por equipos en Óptics mientras que Pitarch, Castrillo y Sergio de Casas quedaron cuartos como conjunto en Producción Óptics.

La segunda fase se disputará el 16 de mayo en As Pontes (A Coruña).

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Por otra parte, Alberto Castrillo quedó campeón de la cuarta Fase de la Liga de la Comunitat Valenciana. “Fueron ejercicios muy técnicos con múltiples variantes de resolución y quedé muy contento con la nueva arma, la ATC Rock de Steyr arms y la óptica”, afirmó el leonés afincado en Alzira.