Dimite la concejal de Compromís en Sueca Roser Viñoles

El gobierno de Sueca afronta cambios tras la renuncia de la concejal de Educación, Limpieza Viaria y Medio Ambiente, entre otras áreas, Roser Viñoles Tarín, que ha decidido dejar el cargo por motivos personales y laborales. La salida de la edil obliga a Compromís a reorganizar su representación en la corporación local.

El siguiente en la lista electoral con la que la formación valencianista concurrió a las pasadas municipales, Pau Tomás Alberola, ha confirmado a Levante-EMV que renunciará a asumir el acta de concejal. Tomás ha justificado su decisión en razones laborales y personales, y en su compromiso de completar el mandato de dos años al frente de la Junta Local Fallera de la ciudad, responsabilidad que actualmente ostenta.

Ante este escenario, todo apunta a que será Xavi Fos Colomer quien asuma el acta de concejal en representación de Compromís. Su incorporación, no obstante, está a la espera de que la Junta Electoral de Zona expida las credenciales.

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Estos movimientos implicarán ajustes en el pleno municipal y en la dinámica del equipo de gobierno, en un momento en el que el consistorio encara la recta final de la legislatura.