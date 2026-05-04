Manuel busca financiación para convertir la antigua estación del ferrocarril en un centro cívico

La Diputació de València estudiará financiar totalmente la reconversión de la estación de Manuel en centro cívico. Así se lo ha trasladado el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, al alcalde de la localidad, César Carbonell, en una reunión que han mantenido este lunes en la sede de la Diputación. Según ha concretado el alcalde, aparte de los 280.000 euros que les quedan del Pla Obert d’Inversions, necesitan 123.000 euros para poder llevar a cabo este proyecto que se basa, ha explicado Carbonell, “en reconstruir la estación que ahora está ruinas” porque dejó de utilizarse en 2009.

Para Carbonell, este centro cívico “supondría mucho” para el pueblo. Por una parte, ha esgrimido, “hace falta, no tenemos un sitio así, diáfano y con 300 metros, donde se podrían hacer campeonatos de ajedrez y exposiciones, y las cenas de Moros y Cristianos, sería un centro multiusos que nos daría mucha vida”. Por otra parte, ha detallado, se pondría en valor porque “la estación está en el recorrido de la Via Verda que va de Xàtiva a la Pobla Llarga y pasa muchísima gente”.

El presidente de la diputación y el alcalde también han repasado las actuaciones financiadas por el Pla Obert. Un plan que Carbonell valora “muy positivamente” y por el que Manuel tiene asignados 1.119.657 eruos, 204.297 más que en la legislatura anterior. De momento, se han destinado 48.283 euros a una bomba de aguas residuales, que ya está instalada, y 292.439 euros en cambiar tuberías de fibrocemento, una obra casi finalizada.

Nueva pasarela

Además, este mes se iniciarán las obras en los parques y en una pasarela que comunicará el pueblo por arriba de la Via Verda con 159.390 euros y la instalación de una ‘Galotxeta’ y otras infraestructuras deportivas como mejoras en las pistas de tenis y petanca valoradas en 173.225 euros.

El presidente de la Diputación ha puesto de relieve el trabajo realizado por Manuel: “Vemos obras necesarias en el ciclo integral del agua, en instalaciones deportivas y en otra infraestructura que mejorará la movilidad de la ciudadanía; son proyectos que repercutirán en una vida más saludable para los vecinos y vecinas del municipio”.

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Igualmente, el presidente ha defendido que “estamos asistiendo a una transformación real de la provincia gracias a los más de mil proyectos que ya se han ejecutado o se están realizando gracias al Pla Obert que, gracias a su flexibilidad y a la autonomía que permite a los municipios, está permitiendo que el dinero de la Diputación se invierta en lo que realmente necesitan nuestros pueblos”.