El portero de Alzira Josep Martínez gana el 'Scudetto' con el Inter de Milán

El portero valenciano del Inter de Milan Josep Martínez se ha proclamado campeón de la Serie A 2025/2026 tras ganar (2-0) este domingo el Parma en la jornada 35 de la liga italiana, tres antes de que termine la temporada, con los goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan.

El valenciano, natural de Alzira y de 27 años, está siendo uno de los grandes protagonistas del equipo en la Copa. Tiene la confianza del entrenador Cristian Chivu en la competición del KO y ya ha dejado en la cuneta al Venezia en octavos de final, al Torino en cuartos de final y al Como en semifinales. Su gran noche llegará en la final de Copa contra la Lazio el 13 de mayo.

Además, esta temporada disputó la final de la Supercopa de Italia. Mientras tanto, ha sumado en Liga siempre que lo ha necesitado el equipo. Ha sido tres jornadas titular por delante de Sommer con tres victorias: 2-1 ante el Sassuolo, 0-2 ante el Cagliari y 3-0 de nuevo ante el Cagliari en la segunda vuelta. Nueve de nueve puntos.

Fiesta en Milán

El Inter, que ganó el título por última vez en 2024, se distanció en 12 puntos del defensor del trono Nápoles, que había empatado el sábado. Los de Milán solo necesitaban un punto y ganaron para celebrar el Scudetto 21º de la historia del club en San Siro.

El técnico del Inter, Cristian Chivu, celebró su primer gran título como entrenador, tras haber ganado la Serie A tres veces como jugador del club. Un Inter que, de la mano de su exjugador, inició un nuevo ciclo exitoso levantando al club de la dura derrota (5-0) ante el PSG en la final de la Champions hace un año.

El conjunto dirigido por el rumano Cristian Chivu confirmó así una temporada de regularidad en la que defendió el liderato y acumuló 26 victorias en 35 partidos.

Felicitaciones

La Serie A y varios clubes italianos, entre ellos el Milan y el Nápoles, felicitaron este domingo al Inter de Milán por la consecución de su vigésimo primer 'Scudetto', después de que el conjunto 'nerazzurro' venciera al Parma y certificara el título liguero a falta de tres jornadas.

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"Cambiaron de forma. Juntos, volvieron a encontrar la grandeza. Metamorfosis, renacido en la gloria", publicó en su cuenta de X la liga italiana.