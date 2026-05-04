El PP de Alzira afea al gobierno permitir la acumulación de una deuda de 132.000 € del concesionario de un parking

El Partido Popular de Alzira ha criticado lo que considera una gestión “negligente y absolutamente irresponsable” del equipo de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN) en relación con el contrato de concesión del aparcamiento municipal situado en el edificio El Ferrobús, por haber dejado que se acumulara una deuda de algo más de 132.000 euros “por impagos de IBI, canon y tasas municipales, que la concesionaria estaba obligada a asumir” en base al contrato aprobado por el pleno en mayo de 2013. La corporación municipal aprobó en el pleno ordinario de abril iniciar el expediente de resolución del contrato con este concesionario.

El concejal popular Rubén Palau expuso en el pleno que tan grave como la deuda acumulada es que el ayuntamiento “era plenamente conocedor de esta situación desde hace más de una década y, aún así, el gobierno municipal ha permanecido impasible mientras la deuda no dejaba de crecer”. El edil aludió en este punto que constan en el expediente informes de Tesorería sobre la devolución de recibos correspondientes al canon que debía abonar el concesionario de junio de 2015 -año en el que la empresa ya realizó un primer escrito solicitando una revisión para que el contrato volviera a ser viable- mientras que en marzo de 2016 la deuda ya ascendía a 7.400 euros o el importe pendiente en vía ejecutiva ascendía en diciembre de 2019 a 48.192,95 euros. Según detalla el PP en un comunicado difundido este lunes, la deuda se disparaba hasta casi 114.000 euros en octubre de 2024 mientras que, la Tesorería Municipal, certificaba en septiembre de 2025, que le importe adeudado era de 132.113,28 euros.

“Es incomprensible e injustificable que, existiendo informes técnicos y avisos reiterado desde el año 2015, el gobierno municipal no haya actuado con contundencia para defender los intereses económicos de todos los alzireños”, inciden los populares, al tiempo que señala que mientras a cualquier vecino con una pequeña deuda “se le reclama inmediatamente mediante recargos y procedimientos ejecutivos, el gobierno municipal ha permitido durante años que una concesionaria acumule más de 132.000 euros sin adoptar medidas eficaces".

El PP señala que este asunto “evidencia una clara falta de control, seguimiento y fiscalización de las concesiones municipales, así como una preocupante pasividad política ante un incumplimiento contractual continuado durante años”.

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Los populares señalan como “especialmente alarmante” que la garantía depositada por la empresa adjudicataria de la gestión de este aparcamiento ubicado en la calle Juan Estany es de “únicamente 3.750 euros”. El PP ha reclamado al equipo de gobierno explicaciones inmediatas para saber por qué no se actuó cuando comenzaron los primeros impagos, qué responsables políticos conocían esta situación, qué medidas se han adoptado a lo largo de los últimos años y cuáles son las posibilidades reales de cobrar la deuda.