Una red de 20 sensores dibuja un mapa térmico de Alzira para identificar las zonas vulnerables a las olas de calor

Una red que cuenta con una veintena de sensores distribuidos por el casco urbano de Alzira y algunos puntos estratégicos del término municipal recaba desde hace casi año y medio datos de temperatura y humedad en un proyecto piloto coordinado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) para identificar las zonas más vulnerables a las olas de calor al objeto de planificar la adaptación de estos espacios para intentar reducir las temperaturas con árboles y zonas de sombra.

Alfons Domínguez, flanqueado por Llorenç Pérez y Pau Sapiña, en la presentación del programa de "Alzira en Verd" y la Biosfira. / C. Llorca Ibáñez

Un adelanto de este primer estudio científico sobre las variaciones de temperatura entre unos sectores y otros de una misma ciudad en función de las características de cada zona se podrá conocer el próximo jueves, en una jornada dedicada a las emergencias en la tercera edición del ciclo “Alzira en Verd”, que contará con la participación de la coordinadora del área de Meteorología y Climatología del CEAM, Samira Khodayar Pardo.

Se da la circunstancia de que la corporación municipal aprobó en el pleno del pasado miércoles su adhesión a la Xarxa d’Espais Climàtics de la Comunitat Valenciana, una red impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que se contemplaba en la Ley del Cambio Climático y la Transición Ecológica. Los municipios que de forma voluntaria se integran ofrecen espacios de refugio para la población en situaciones extremas de calor para que, especialmente las personas más vulnerables, puedan protegerse.

Biofira 2.0 y Nanofest

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que este lunes ha presentado el programa de las jornadas y de la Biosfira, que se celebra el próximo fin de semana, ha mostrado la voluntad de profundizar en este proyecto piloto que generará un mapa término de la ciudad para aumentar en el futuro el número de sensores para realizar un seguimiento tanto de las olas de calor como de posibles inundaciones en el entorno de barranco y zonas de protección. Domínguez ha recordado que el ayuntamiento dispone de financiación para construir pérgolas que permitan generar zonas de sombra tanto en la Plaça de la Generalitat como en la de Cartonajes.

Una excursión de alumnos del IES Rei en Jaume por el Anell Verd guiada por el profesor de la Universitat de València Artemi Cerdà ha abierto este lunes la tercera edición de las jornadas “Alzira en Verd”, que se prolongarán hasta el 14 mayo al objeto de esponjar la programación y propiciar una mayor participación. Justo en medio, este fin de semana del 9 y el 10 de mayo, se celebrará una nueva edición de la Biosfira 2.0 que, como novedad, el ayuntamiento hará coincidir con el NanoFest, un festival de música para la familia, en busca de complementar un amplio abanico de público y fomentar la participación.

Las conferencias programadas en esta jornadas abordarán las causas del cambio climático y los conflictos que genera; la gestión de las emergencias y, por otra parte, también el problema de la escasez de vivienda. Este martes por la tarde tendrá lugar una mesa redonda bajo el lem "Causes del canvi climàtic i conflictes", mientras que para el jueves de mayo 7 de mayo se han programado cuatro centradas en la gestión de las emegencias. Todas se podrán seguir en "streaming".

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El jefe de servicio del área de Emergencia Climática, Llorenç Pérez, ha destacado como novedades de la Biosfira la creación de dos dos nuevas áreas, el denominado «Espai Emergències» y el «Espai Ecoescoles», junto a los ya habituales como el Mercat de la Terra, la zona de exposiciones o el «Espai ànima». El objetivo en el caso del «Espai Ecoescoles» es dar visibilidad a los proyectos de carácter ambiental que realizan los colegios e institutos de la ciudad y se ha previsto premiar a los más destacados. El técnico del departamento, Pau Sapiña, ha destacado que en la confección del programa se ha escuchado las propuestas de los visitantes. La Biosfira cuenta con una amplia oferta de talleres de diferentes asociaciones que ocuparán el parque de l’Alquenència.