Abril deja en la Ribera temperaturas hasta 1,7 º C más altas de lo normal y déficits de lluvia del 63 %

Un mes de abril muy cálido y muy seco en el conjunto de la Comunitat Valenciana deja en la Ribera temperaturas hasta 1,7 º C más altas de lo normal y déficits de lluvia de hasta el 63 %, según el avance climatológico realizado por la Delegación Territorial de Aemet en la Comunitat Valenciana. El observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología tiene en Turís presenta las anomalías térmicas y pluviométricas más acusadas de la comarca. Con todo, los registros de lluvia fueron dispares en el conjunto de la Ribera, donde Aemet identifica zonas con un carácter pluviómetrico normal.

El informe provisional de Aemet concluye que la temperatura media en el conjunto de la Comunitat Valenciana fue en abril de 15,5 º C, lo que representa 2,1 º C superior a la que marca la climatología de referencia (13,4 º C), si bien los observatorios de la Ribera ofrecen registros menos acusados. Turís presenta la mayor anomalía térmica, con una temperatura media de 16,6 º C cuando el promedio del periodo 1991-2020 que se utiliza como referencia es de 14,9 º C, lo que representa una anomalía de + 1,7 º C. Otro de los observatorios con mayor diferencia sobre la temperatura que se considera normal es del Polinyà de Xuquer, donde una temperatura media en abril de 17,1 º C supera en 1,6 º C la que marca el período de referencia.

Se da la circunstancia de que dos observatorios de la Ribera marcaron el día 22 de abril, cuando se registraron las temperaturas más altas del mes, algunos de los registros más elevados. En este caso, en Carcaixent se alcanzaron los 32,4 º C y en Turís los 32,2. Xàtiva marcó ese día la temperatura más alta con 32,7 º C, en el que ha sido el cuarto mes de abril más cálido desde, al menos 1950, según el informe de Aemet, que también señala que, por cuarto año consecutivo, abril ha tenido un carácter muy cálido y ha sido deficitario en precipitaciones.

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Por lo que respecta al análisis pluviométrio, el observatorio de Turís presenta el déficit más acusado con un acumulado de 19,4 l/m² cuando la referencia climática se sitúa en 52,3 litros, lo que se traduce en un déficit del 63 %. El observatorio de Polinyà le sigue con un déficit del 37 %, tras un acumulado de apenas 30,6 l/m², mientra que la anomalía fue en Carcaixent de -33 % y del -25 % en Sumacàrcer, el municipio de la Ribera con el mayor acumulado (41,8 l/m²) de entre toros los que aparecen en el avance climático de Aemet.