La CHJ identifica a una industria como origen del vertido naranja en Carcaixent y descarta que sea tóxico

Las aguas naranjas que tiñeron el barranco Ample de Carcaixent no son tóxicas. Proceden de una industria próxima a este cauce que habría vertido allí sus aguas de forma accidental tras realizar una limpieza de la planta, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): “Parece ser que proviene de un pequeño vertido de una fábrica de bebidas cercana". Según el organismo de cuenca, parece que la empresa realizaba labores de limpieza de la planta y el agua se coló a través de los desagües de aguas residuales hasta el barranco. "Lo que ha dado el color amarillo es un colorante alimenticio y no es tóxico”, aseguran desde la CHJ. Agentes medioambientales de la Confederación han inspeccionado la zona después de que Xúquer Viu denunciara un vertido próximo a una zona industrial en el barranco de Carcaixent, tal y como informó Levante-EMV. La Policía de Aguas ha analizado “las características del vertido” y ha investigado su posible origen, lo que ha llevado a la CHJ a situarlo en una fábrica de bebidas próxima al punto donde fue avistado el vertido por Xúquer Viu.

El gestor de cuenca asegura que tras recibir a través de la Comisaría de Aguas la denuncia de la organización ecologista sobre el vertido en el barranco Ample o de Gaianes, en término de Carcaixent, se ha comenzado a trabajar para corroborar los hechos y valorar su alcance. Como publicó este periódico, Xúquer Viu ha denunciado un nuevo vertido en los afluentes del barranc de Barxeta. Tres voluntarios de la organización ecologista, en una jornada rutinaria de inspección de cauces, detectaron el 29 de abril un vertido muy llamativo en el barranc Ample en Carcaixent, que teñía las aguas de este cauce de un intenso color naranja y que desprendía un fuerte hedor, según lo describió uno de estos voluntarios, Isidre Pegenaute.

Tras descartar que se trate de un vertido tóxico, la CHJ indica que los malos olores a los que aluden los voluntarios son “algo recurrente en ese punto o cerca de ese punto por un vertido de aguas residuales urbanas de Carcaixent”.

Xúquer Viu detectó el vertido el 29 de abril gracias a las labores de inspección de un grupo de voluntarios. / Levante-EMV

Aunque se trata de un vertido accidental, al parecer, no es la primera que ocurre, según ha comentado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, que ha señalado que el ayuntamiento ha abierto un procedimiento para exigir a la empresa que adopte las medidas correctoras necesarias para que no vuelva a ocurrir y que, en caso de que no las aplique, propondrá a la CHJ la apliación de sanciones.

Los activistas de Xúquer Viu, tal como publicó este diario, recorrieron el cauce aguas arriba y aguas abajo y constataron que el punto de vertido al barranco estaba en un tramo de difícil acceso y con mucha vegetación, bajo un puente sobre el que pasa la vía del tren, cerca de una zona industrial. Dadas las características de la contaminación, Xúquer Viu aseguraba que se trataba de un vertido industrial: “Ni es natural ni es pluvial”, aseguraba a este diario el portavoz de la entidad, Paco Sanz.

Tras la denuncia realizada, la CHJ activó el “protocolo habitual” y ha desplazado a sus agentes a la zona para que inspeccionen y tomen muestras. “En función de los resultados que se obtengan, se adoptarán las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente”, añadían desde la confederación.

Para Paco Sanz, esta indefinición acerca de las medidas a realizar parece que beneficia a los infractores: “¿Qué medidas? ¿Y qué empresas son las responsables? ¿Qué actuaciones o sanciones se han tomado contra los responsables de los vertidos? Al final parece que haya impunidad para quien contamina. ¿Por qué no hacer público los responsables y las sanciones?”, plantea. En este sentido, el colectivo solicita que se den a conocer las actuaciones realizadas y que se informe también sobre el origen de los episodios de contaminación y las sanciones impuestas.

Xúquer Viu cuenta con un grupo de voluntarios que se dedican a la inspección de los cauces para detectar vertidos contaminantes a barrancos o ríos con el objetivo de preservar la calidad de las aguas y del ecosistema fluvial y defender los ríos y los acuíferos. Actualmente son 4 o 5 personas las que forman parte de este grupo de voluntarios, aunque la entidad quiere ampliar esta brigada, según informa Paco Sanz. Gracias a la labor de estos activistas, Xúquer Viu ha detectado irregularidades que han comunicado de manera informal y formal a la Comisaría de Aguas. “De manera oficial, por registro, como en el caso de febrero o el de ahora, lo hicimos también en agosto de 2021”, cuando se realizaron denuncias sobre el estado del río Barxeta, que presentaba aguas en malas condiciones. “Y en septiembre de 2020 presentamos una denuncia a Fiscalía, que como siempre actúan tarde, se archivó, porque cuando actuaron ya había pasado mucho tiempo”, destaca Paco Sanz.

Rastro del vertido en el cauce del barranco Ample o de Gaianes. / Levante-EMV

Responsabilidad de los ayuntamientos

En relación con el vertido denunciado por Xúquer Viu en febrero, “tras el requerimiento efectuado por la Confederación al Ayuntamiento de Carcaixent para que cesara el vertido no autorizado, la entidad local puso en marcha las medidas correctoras pertinentes para evitar que se reprodujera”, informan fuentes de la CHJ, que recuerda que “cuando los vertidos tienen su origen en el casco urbano de una localidad, la responsabilidad de su control, así como de la adopción de las medidas correctoras necesarias, corresponde a las entidades municipales o, en su caso, a los organismos supramunicipales competentes en materia de saneamiento”.