Cinco minutos aciagos dejan al NB Alzira al borde de la eliminación en la fase de ascenso

Cinco minutos terribles no solo tiraron por tierra los 35 minutos previos sino pueden acabar con el trabajo de toda la temporada del Gas Express Nou Bàsquet Alzira. El conjunto alzireño acabó perdiendo por 16 puntos, 73-57, la ida de los octavos de final del play-off de ascenso a la Tercera FEB, la antigua liga EBA contra el Ferretería Escrig del Grau de Castelló.

Los errores defensivos y ofensivos hicieron que el ajustado 51-50 se fuese ampliando peligrosamente y obligará a remontar las 16 puntos el domingo a las 18 h. en el pabellón Pérez Puig. “Era justo lo que no queríamos, que la eliminatoria quedase cerrada por perder los papeles, pero ocurrió”, dijo el técnico David Folch. “Se ha trabajado mucho durante meses, con el frío del invierno que reducía el número de jugadores, con las bajas, los fichajes que no llegaban por problemas burocráticos,…”, añadió.

En el primer cuarto los del Grau ganaron por cuatro puntos, 17-13 que ampliaron a nueve al descanso (35-26) gracias a tres triples. “No teníamos acierto en tiro. Los jugadores más importantes no aparecieron”, indicó Folch. Los ribereños no lograron ningún tiro de tres. “En todo el partido solo logramos 3 de 30 cuando la media es de un 30%. También encestamos menos de la mitad de los tiros libres”, explicó el ‘coach’ valenciano. “Eso sí, el juego era bueno, porque lográbamos tiros liberados pero no los encestábamos”.

Noticias relacionadas

El tercero fue el mejor cuarto. Se impidió que los graueros encestasen ningún triple y estuvieron más fluidos, con más robos y salidas en transición con lo que empataron a 45. La igualdad siguió en los primeros instantes del último periodo hasta que los locales se destaparon con cuatro triples seguidos, tres de Dani Martí y abrieron una diferencia de 63-52 que aumentaron con tres tiros más a 69-52. “Nos descompusieron en ataque y en defensa”. Con un triple de Tomás Sanchiz y una canasta de David Wren los alzireños mantuvieron la desventaja. El domingo se verá si se produce el milagro y se sigue aspirando al ascenso.