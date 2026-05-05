La consellera Albalat se interesa por las actividades del Centro de Envejecimiento Activo de Cullera

El Centro de Envejecimiento Activo de Cullera ha recibido este martes la visita de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, quien ha recorrido las instalaciones para conocer de primera mano la oferta de actividades y servicios que se desarrollan en este espacio municipal.

Durante la visita, la consellera ha estado acompañada por representantes institucionales y personal técnico del centro, quienes han explicado el funcionamiento diario de una instalación que se ha convertido en un referente comarcal en políticas de envejecimiento activo. Albalat ha podido comprobar la diversidad de propuestas que se ofrecen a las personas usuarias, con un enfoque integral que abarca desde el cuidado físico y emocional hasta la estimulación cognitiva y la socialización.

La consellera, representantes del ayuntamiento y técnicos, con un grupo de usuarios. / Levante-EMV

El centro desarrolla una programación estable que incluye talleres de actividad física adaptada, sesiones de salud preventiva, actividades artísticas y culturales, así como propuestas musicales y de ocio. Todo ello con el objetivo de fomentar la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y combatir la soledad no deseada, uno de los principales retos sociales en el ámbito del envejecimiento.

En su intervención, Elena Albalat ha subrayado la importancia de estos espacios como “puntos de encuentro que generan comunidad y mejoran la calidad de vida de las personas mayores”. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo coordinado entre administraciones para garantizar recursos adecuados y accesibles que respondan a las necesidades reales de la población.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cullera se ha destacado la apuesta municipal por políticas sociales inclusivas, señalando que el Centro de Envejecimiento Activo no solo cumple una función asistencial, sino que también actúa como motor de dinamización social y cultural. “Aquí no solo se viene a participar en actividades, sino a compartir experiencias, aprender y seguir formando parte activa de la sociedad”, han señalado fuentes municipales.

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La jornada ha concluido con un encuentro distendido con las personas usuarias, quienes han trasladado a la consellera sus impresiones y experiencias en el centro. Muchos de ellos han coincidido en destacar el impacto positivo que tiene en su día a día, tanto a nivel físico como emocional.