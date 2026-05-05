Cullera alcanza un récord histórico al obtener diez Banderas Azules en sus playas
El Brosquil y el Mareny de Sant Llorenç se estrenan con el distintivo tras mejorar servicios de socorrismo, accesibilidad y educación ambiental y se suman a las otras ocho que revalidan la enseña
Se trata del municipio con más Banderas Azules de la provincia y el segundo de la Comunitat Valenciana
Cullera consolida su liderazgo en calidad turística litoral al alcanzar un total de diez Banderas Azules en sus playas, tras recibir por primera vez las del Brosquil y el Mareny de Sant Llorenç este distintivo. Con este hito, el municipio se mantiene como referente en la provincia de Valencia y se sitúa como el segundo con más distintivos de toda la Comunitat Valenciana.
Las nuevas Banderas Azules reconocen el esfuerzo realizado en los últimos años para adaptar ambas playas a las exigencias internacionales, especialmente en materia de salvamento y socorrismo, accesibilidad y educación ambiental.
En el caso del Mareny de Sant Llorenç, una playa nudista de 2.700 metros situada en el entorno del Parque Natural de l’Albufera y rodeada de un valioso cordón dunar, se ha incorporado una nueva torre de vigilancia, lo que ha permitido aumentar también el número de socorristas.
Por su parte, la playa del Brosquil, de carácter tranquilo y con 2.200 metros de extensión al sur de l’Estany de Cullera, ha experimentado diversas mejoras en los últimos años. Entre ellas destacan la habilitación de un puesto sanitario, la incorporación de equipamientos de salvamento como desfibriladores y maletines de oxigenoterapia para reanimación, así como avances en accesibilidad —incluyendo banderas adaptadas para personas con daltonismo— y el impulso de actividades de educación ambiental. En este caso, la actuación ha consistido principalmente en adecuar la playa a los estándares requeridos por la certificación.
A estas dos nuevas incorporaciones se suman las playas que han revalidado un año más el distintivo: Sant Antoni, el Dosser, el Racó, el Far, Los Olivos, Cap Blanc, l’Escollera y Marenyet-l’Illa. Este reconocimiento internacional valora aspectos como la calidad del agua y de la arena, los servicios e instalaciones, la gestión ambiental, la seguridad, la limpieza y la accesibilidad.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha subrayado que “tener diez Banderas Azules no es casualidad, sino el resultado de un trabajo constante y coordinado para ofrecer las mejores playas”. Asimismo, ha destacado que este logro refuerza la marca turística del municipio y lo posiciona como “una de las grandes potencias del litoral mediterráneo”. Por otra parte, Mayor ha incidido en que "Cullera se convierte hoy en la quinta ciudad de España con más kilómetros de playa con Bandera Azul".
Mayor también ha destacado que las banderas azules certifican el óptimo estado de las playas y el esfuerzo continuo por mantener la calidad del litoral. Este año, además, se han incorporado nuevos distintivos en zonas menos turísticas como el Brosquil y el Mareny de Sant Llorenç, espacios frecuentados principalmente por residentes del municipio. “Queremos que la excelencia llegue a todo nuestro litoral, no solo a las playas más turísticas”, ha señalado, remarcando la voluntad del consistorio de seguir liderando en calidad a nivel provincial, autonómico y nacional.
El primer edil también ha agradecido el trabajo de los servicios municipales, responsables de mantener los estándares de excelencia en limpieza, seguridad y calidad ambiental que han permitido alcanzar este récord.
El reconocimiento al litoral se suma a otros logros recientes en materia medioambiental, como la obtención de un nuevo Sendero Azul en el Fort de Cullera y la renovación de los del Cap de Cullera y la zona de la playa y el Estany, lo que sitúa al municipio como el que más distintivos de este tipo posee en la Comunitat Valenciana.
De cara al futuro, el consistorio ya trabaja con el objetivo de ampliar aún más este número. En este sentido, fuentes municipales han señalado que se continuará actuando en nuevas zonas en proceso de regeneración para optar a nuevas Banderas Azules en los próximos años.
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