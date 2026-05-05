Un leve descenso permite a la Ribera volver a bajar de la barrera de 15.000 parados en abril

La comarca de la Ribera ha cerrado el mes de abril con 166 demandantes de empleo menos que el mes anterior, lo que representa una variación mensual del paro registrado del 1,10 %, según los datos publicados este martes por el servicio público de empleo Labora, que contabiliza en la Ribera a 30 de abril un total de 14.942 desempleados, con lo que la comarca vuelve a bajar de la barrera de 15.000 parados.

El paro se reduce ligeramente en los principales sectores económicos -salvo en el genérico sin actividad económica-, con descensos que oscilan entre el – 0,35 % de la construcción y el – 1,61 % del sector servicios, y también en la mayoría de las grandes ciudades, ya que únicamente Algemesí presenta un dato negativo con 34 parados más que el mes anterior, lo que se traduce en un aumento del 2,60 %, mientras que Carcaixent no presenta cambios. En la capital de la Ribera Alta, Alzira, el descenso es del 2,61 %, mientras que Almussafes presenta la mayor caída con un – 7,91 %. También en la Ribera Baixa, Cullera registra una disminución de los demandantes de meplo del 3,54 %y Sueca del 1,30 %.

Una comparación interanual constata que la Ribera tiene ahora 817 parados menos que al cerrar abril de 2025, lo que supone un descenso del 5,18 %.

Más contratación

En cuanto a la contratación, el servicio de empleo contabiliza 7.407 contratos en abril del 2026, lo que ha supuesto 523 contratos más que en el 2025, es decir, un 7’60% de aumento interanual. Por géneros, 3.322 contratos han sido a mujeres (44,85%) y 4.085 a hombres (55,15%). La contratación indefinida mensual es de 3.203 contratos (43’24%), un 19,78% más que el año pasado y la contratación temporal es de 4.186 contratos (56,51%), un 0,29% menos que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 59,98% a jornada completa y un 40,02% a tiempo parcial.

Un buen mes para el mercado laboral

El secretario general de UGT-PV en la comarca, Eduard Gómez, destaca que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril “muestran un incremento del empleo y una reducción del desempleo, como suele suceder siempre en este mes, uno de los mejores del año para el mercado laboral”. Gómez incide en que la creación de empleo “mantiene una senda positiva ligada a la buena evolución de la economía española, a pesar de factores coyunturales” y destaca que “el mercado de trabajo ha ganado estabilidad y calidad tras la reforma laboral de marzo de 2021, con un aumento del contrato indefinido, lo que refleja un cambio estructural en el modelo de empleo”.

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Sin embargo, advierte el dirigente sindical, “a pesar de estos avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras”. En este sentido, señala que persiste un núcleo duro de desempleo, en particular el paro de larga duración, “que evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora”. Al mismo tiempo, Eduard Gómez señala que “resulta imprescindible abordar de forma integral los desequilibrios del mercado de trabajo, actuando sobre el régimen de despido —reforzando la causalidad, las garantías y el carácter disuasorio de la indemnización— y sobre el contrato a tiempo parcial, limitando su uso a supuestos justificados, garantizando la previsibilidad de la jornada y reforzando el derecho a la jornada completa como estándar. Se trata de medidas interconectadas que buscan corregir la precariedad estructural, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar la calidad del trabajo”.