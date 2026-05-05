Los municipios de la Ribera redoblan la lucha contra el mosquito tigre tras la lluvias y la subida de las temperaturas

Los ayuntamientos de la Ribera redoblan los esfuerzos para evitar una eclosión del mosquito tigre con el aumento de las temperaturas y, especialmente, tras las últimas lluvias.

En el caso de Cullera, activaba días atrás su campaña anual de prevención y control del mosquito tigre con el objetivo de reducir al máximo la presencia de este insecto en los meses de mayor proliferación. Como principal novedad, el ayuntamiento ha incorporado este año nueva maquinaria de fumigación más potente, que permite ampliar el radio de acción y mejorar la eficacia de los tratamientos. Estos equipos facilitan una mayor penetración, especialmente en zonas con alta densidad de vegetación, donde habitualmente se concentran los focos más problemáticos.

Aplicación de larvicidas en imbornales en Algemesí. / Levante-EMV

Las intervenciones ya se están llevando a cabo de manera intensiva y se centran en áreas consideradas de riesgo, como zonas húmedas y puntos susceptibles de albergar focos larvarios. El objetivo es actuar de forma preventiva para evitar la expansión del mosquito tigre en los meses de mayor actividad.

También el Ayuntamiento de Carcaixent está realizando desde el mes de marzo tratamientos en desagües y fuentes ornamentales para evitar la proliferación de este insecto, además de actuar tanto en el Barranc de Barxeta como en el Xúquer para combatir la mosca negra, según informa el ayuntamiento, que tiene previsto prolongar la campaña intensiva de prevención y control de estos insectos hasta el mes de octubre, en colaboración con el Consorci de la Ribera, si bien detalla que a nivel local se realiza durante todo el año.

Fumigaciones en Cullera con la nueva maquinaria. / Levante-EMV

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí, a través de la concejalía de Servicios Públicos, mantiene la aplicación del plan municipal de control de plagas, que incluye acciones preventivas, se seguimiento y tratamientos contra el mosquito tigre y otras especies. En este caso, las actuaciones se realizan en la red de alcantarillado, en algunos tamos del Xúquer y en edificios públicos, con el objetivo de recudir su presencia y minimizar los efectos sobre la población.

Fuentes municipales han explicado que las recientes lluvias y el aumento de las temperaturas pueden favorecer la aparición de nuevos focos de cría, por lo que se ha activado la campaña de tratamientos larvicidas, prevista en el plan municipal de seguimiento.

Los trabajos se realizan tres días al mes, a parte de las actuaciones por requerimientos puntuales que puede realizar el ayuntamiento, y habitualmente se extienden hasta octubre, aproximadamente. Este año, las primeras actuaciones se realizaron entre el 9 y el 14 de abril, y las siguientes programadas tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo.

Noticias relacionadas

Todos los ayuntamientos han recordado que en la lucha contra el mosquito tigre es fundamental la colaboración ciudadana, tanto en espacios públicos como en el privado, por lo que recomiendan evitar acumulaciones de agua en recipientes o elementos decorativos ya que estos espacios favorecen la cría del insecto.