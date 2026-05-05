El Nan@fest de Alzira estrena mascota y canción propia en su décima edición

El festival para todos los públicos Nan@fest que Alzira celebra este próximo fin de semana alcanza su décima edición, en la que estrenará la «Cançó del Nan@fest», compuesta por Jorge Palau y que se podrá escuchar por primera vez en el parque de l’Alquenència, donde también por primera vez el ayuntamiento ha hecho coincidir este festival infantil con la Biosfira 2.0.

El Ayuntamiento de Alzira ha presentado este martes esta décima edición que llega con más sorpresas de lo habitual. Además de su celebración junto a la Biosfira y del estreno de la canción, también se presentará una nueva mascota oficial, Drila, la nueva compañera de viaje del ya habitual Dril. Ambos protagonizan el cartel de esta edición, obra de la ilustradora Empar Piera, que se enmarca en la celebración del «Any Jaume I» y rinde homenaje al monarca en el 750 aniversario de su muerte, con Dril y Drila caracterizados como Jaume I y Na Violant.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que ha participado en la presentación, ha valorado positivamente la trayectoria del festival: «Diez años son muchos, y que el Nan@fest continúe creciendo es la mejor prueba de que estamos haciendo las cosas bien. Alzira sabe que tener un festival familiar de estas dimensiones, en valenciano y totalmente gratuito, nos sitúa en el mapa como ciudad amable para las familias», ha incidido Domínguez, que ha tenido un recuerdo especial para el cantautor Dani Miquel, uno de los artistas más vinculados a la historia del festival, que no podrá participar este año por motivos de salud.

La programación de este año cuenta con diversidad de conciertos, talleres y cuentacuentos, además de una extensa participación de asociaciones locales.En el escenario principal actuarán el sábado Canta Canalla, Nanets Band Rock y Trobadorets, y el domingoLa Factoria de Sons. También la Cançó del Nan@fest, compuesta per Jorge Palau, producida por Josep Maravilla e interpretada por Irene Maravilla sonará por primera vez en esta edición del Nan@fest.

El parque de l'Alquenència acogerá también la zona Multiaventura, el Campament Jaume I, els Nan@jocs con juegos tradicionales, la Nan@biblio con cuentacuentos en valenciano, l'Espai Crea con talleres de arte y creatividad, la zona Karts y los puestos de feria, entre otros. El pack del Nan@fest —mochila, botella y fiambrera— estará disponible por 5 euros, y también se pondrán a la venta camisetas y gorras.

El concejal de Cultura, Israel Pérez, ha subrayado el valor del proyecto: «La estabilidad del Nan@fest es posible gracia a la suma de políticos y técnicos comprometidos con un proyecto que no para de crecer. Alzira se ha convertido en referente con un festival que ya es ejemplo para otros municipios. Trabajamos para seguir avanzando en descentralización, apoyo a los artistas locales y acceso universal a la cultura», ha incidido el edil.

El técnico de de Cultura, Jordi Verdú, ha destacado la dimensión del festival: «Este año tenemos cuatro actuaciones, veinte talleres y cinco cuentacuentos, además de la participación de muchas asociaciones locales. Todo es posible gracias al trabajo en red que se hace en el ayuntamiento», ha agregado Verdú.

Este festival nació en el año 2016 de la mano del propio técnico municipal de Cultura, Jordi Verdú, y de la entonces concejal de Cultura Aida Ginestar, que ha estado presente en la rueda de prensa de presentación de esa décima edición, junto a su sucesor, Alfred Aranda, que también dio continuidad al festival y el alcalde en ambas etapas, Diego Gomez.

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El Nan@fest se celebrará el sábado 9 de mayo de 10.30 a 19 hores y el domingo 10 de 10.30 a 13.30 hores. La entrada es gratuita.