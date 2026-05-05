Un nuevo vertido industrial tiñe de naranja las aguas del Barxeta en Carcaixent

Voluntarios de Xúquer Viu han detectado un nuevo vertido industrial en la red de barrancos que fluyen hacia el Xúquer. Las aguas de un intenso color naranja y el profundo hedor en un punto concreto del barranco Ample o de Gaianes, pocos metros antes de la conjunción con el barranco de Barxeta, les han llevado a presentar una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Júcar por una posible vulneración de la Ley de Aguas y por tratarse de otro episodio “recurrente” de contaminación de los cauces públicos, según indica el presidente de Xúquer Viu, Paco Sanz.

“Ni es natural ni es pluvial”, asegura Sanz. El punto donde se ha detectado el vertido de color naranja está cerca de una zona industrial, en el término municipal de Carcaixent. Uno de los tres voluntarios que descubrieron la contaminación durante una labor rutinaria de inspección de los cauces de la Ribera, Isidre Pegenaute, ha explicado que han visto el vertido justo en ese tramo del barranco Ample, en una zona accesible a pie justo debajo de un puente por el que pasa la vía del tren. No obstante, no pudieron observar el punto exacto de entrada de las aguas contaminadas al barranco por las dificultades del paraje y la gran vegetación: “No es observable de dónde sale, pero sale en esa zona, justo por debajo de la vía”. Los activistas subieron aguas arriba, “donde el barranco no tenía apenas caudal”; y también inspeccionaron aguas abajo: “Allí había mucha agua y muy sucia, seguía oliendo muy mal y la presencia del vertido naranja estaba diluida”, explica Pegenaute.

El cauce que vierte en el Barxeta apareció teñido de naranja y con un fuerte hedor, según advirtió Xúquer Viu. / Levante-EMV

Destrucción de la fauna recuperada

Paco Sanz alerta sobre la persistencia de estos episodios de contaminación: “Es un tema recurrente en nuestros cauces”, dice. La organización Xúquer Viu, con más de veinte años de trayectoria en la defensa de los ríos y los acuíferos, lamenta “la poca importancia que se le dan a estos hechos” y exigen un mayor control sobre el estado de las aguas. Sanz detalla que el barranco Ample recibe también la denominación de Gaianes y que lleva sus aguas al Barxeta, que desagua en el Xúquer", desde donde riegan los agricultores o donde se hace un uso lúdico del caudal por parte de piragüistas o pescadores, comentan. Por su parte, Isidre Pegenaute explica que “es habitual aprovechar los días de lluvia para realizar vertidos a los cauces” y comenta que precisamente por el mayor nivel de precipitaciones, “los barrancos llevan ahora un nivel de agua aceptable y los ríos se están regenerando y se está recuperando la flora y también la fauna, con aumento de invertebrados, bivalvos y aves, como los ibis”. Esta fauna es la principal perjudicada por los vertidos industriales: “Los vertidos químicos lo primero que destruyen es la población de invertebrados, que son la base de la alimentación de los otros animales”.

La contaminación fue detectada el pasado miércoles. Este lunes los voluntarios volvieron al punto donde la detectaron y aseguran que todavía queda rastro del vertido naranja, aunque “solo unas pocas manchas”. “Está claro que es un producto industrial”, concluyen desde Xúquer Viu. Y piden que se aumente la vigilancia de los cauces para atajar esta contaminación y evitar nuevos casos de vertidos al agua, "porque si no se incrementa el control, estos vertidos pueden pasar inadvertidos", dice Pegenaute.