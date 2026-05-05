Los Premis Sambori de la Ribera suman 650 participantes más y 18 nuevos centros en una edición récord

La comarca de la Ribera continúa consolidándose como el principal motor de la creación literaria escolar en valenciano. La Fundació Sambori y la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera - Escola Valenciana valoran con optimismo el impacto de los Premis Sambori 2026, que ha logrado cifras de participación históricas. El pasado 29 de abril se celebró la gala de entrega de los galardones en el Gran Teatre de Alzira, donde se premiaron los proyectos educativos para el fomento del valenciano de 23 centros educativos de diez municipios de la Ribera desde educación infantil hasta la formación de adultos. La ceremonia, que reunió a estudiantes, familias y profesorado, sirvió para reconocer el esfuerzo creativo de miles de niños y jóvenes en lo que la organización define como una "gran fiesta de participación y valencianismo". Este acto no solo premió la calidad de los proyectos presentados, sino que supuso un reconocimiento público al compromiso colectivo por el uso y la promoción del valenciano en el ámbito educativo de toda la comarca.

Numerosas familias participaron en la gala de entrega de los Premis Sambori 2026 de la Ribera en el Gran Teatre de Alzira. / Levante-EMV

El éxito de esta convocatoria se refleja en una participación que ha superado todas las expectativas iniciales. Un total de 7.416 alumnos de la Ribera formaron parte del concurso este año, lo que representa un incremento de 650 estudiantes respecto a la edición anterior. Este crecimiento ha sido posible gracias a la movilización de 61 centros educativos, entre los que destaca la incorporación de 18 nuevos centros que se han sumado al proyecto por primera vez, así como el refuerzo de otros 13 centros que han logrado aumentar su base de alumnos participantes respecto al año 2025. Por tipología de centros, la participación ha sido masiva en los Centros de Educación Infantil y Primaria, con 45 centros y 5.347 alumnos, seguidos por 14 Institutos de Educación Secundaria que aportaron 2.018 jóvenes autores, y 2 centros de Formación de Personas Adultas con 51 alumnos. Desde la organización señalan este volumen de participación como un "éxito que queremos compartir con todas las comunidades educativas de la Ribera".

El desarrollo del certamen ha contado con una estructura organizativa que garantiza la calidad y la objetividad de los galardones. La Fundació Sambori explica que el profesorado realiza inicialmente una selección en cada aula para enviar los mejores trabajos de cada ciclo a la fase comarcal. En esta etapa, los jurados comarcales del Sambori Ribera realizan su elección de forma totalmente anónima, valorando los tres mejores trabajos por ciclo "sin saber ni el nombre del alumno ni el centro". Esta rigurosidad permite que el concurso, que moviliza anualmente a cerca de noventa mil alumnos en toda la Comunitat Valenciana, mantenga su prestigio como referente de literatura infantil y juvenil. La labor de los 381 docentes implicados ha sido fundamental, especialmente mediante la realización de talleres creativos bajo el lema "Vull ser escriptor o escriptora", diseñados para fomentar el hábito de la escritura desde las edades más tempranas.

Alumnado y docentes del CEIP Blasco Ibáñez de Alginet en el moento de recoger el premio. / Levante-EMV

Galardones a 23 proyectos de centros de diez municipios

Los galardones han reconocido como proyectos de aula en infantil los desarrollados por los colegios Evaristo Calatayud de Montserrat (primer ciclo), Bosch Marín de Carlet (3 años), Vall de la Casella de Alzira (4 años) y Blasco Ibáñez de Alginet (5 años), que consigue también el premio Empar Granell. En primaria, los centros premiados por el trabajo común son el CEIP Verge del Pilar de Algemesí (1º y 2º de primaria). Los premios individuales en primer ciclo de primaria han recaído en alumnado de los centros CEIP Pepita Greus (Alginet), CEIP Vicente Blasco Ibáñez y CEIP Alborxí (Alzira). En segundo ciclo han sido para estudiantes del CEIP Tirant lo Blanc (Alzira), CEIP Bosch Marín (Carlet) y CEIP Blasco Ibáñez (Algemesí). Y en tercer ciclo para escolares del CEIP Sant Bernat (Carlet), CEIP Ribalta (Algemesí) y CEIP Evaristo Calatayud (Montserrat). En la modalidad de necesidades educativas especiales se ha reconocido a alumnos de los colegios CEIP Heretats (L'Alcúdia) y CEIP Verge del Pilar (Algemesí).

Por su parte, en secundaria, alumnado de La Devesa (Carlet), Maria Auxiliadora (Algemesí) y Secció IES Joan Fuster (Sollana) han sido galardonados en primer ciclo. Y de los IES Bernat Guinovart (Algemesí) e IES Enric Soler i Godes (Benifaió) en segundo ciclo. En bachillerato y ciclos formativos, los estudiantes reconocidos pertenecen a los IES Sant Vicent Ferrer (Algemesí), IES Arabista Ribera (Carcaixent) e IES Eduardo Primo Marqués (Carlet). Y por último, en formación de personas adultas ha resultado premiados los trabajos de los alumnos de los CFPA Almussafes (Almussafes) y CFPA Enric Valor (Alzira).

Miembros de la Fundació Sambori y de la Coordinadora de Centres en Valencià, con Immaculada Cerdà i Dolors Pedrós. / Levante-EMV

Tras el éxito vivido en Alzira, la mirada de la comunidad educativa se fija ahora en la gran final del Sambori País, que se celebrará el próximo 30 de mayo en el Paraninfo de la Universitat de Castelló. Los ganadores de la Ribera competirán allí con los seleccionados de otras comarcas, formando parte de la prestigiosa colección de libros "Arc de Sant Martí" que la Fundació edita anualmente con las obras premiadas. La Fundació Sambori ha querido reiterar su agradecimiento a las familias por su "estima por el valenciano" y por fomentar el uso de la lengua entre sus hijos, subrayando que el orgullo por estos resultados debe ser compartido por toda la sociedad ribereña. Con la vista puesta en el futuro, la organización ya anima a los centros a incluir esta actividad en sus programaciones generales para el próximo curso, con el objetivo de que todos los alumnos de la comarca tengan la oportunidad de participar en este gran proyecto común, destacan desde Fundació Sambori.