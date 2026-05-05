La oposición denuncia la "parálisis" municipal en Favara al no ejecutar ningún proyecto del plan de inversiones

El desarrollo del Pla Obert d’Inversions 2024-2027 de la Diputación de València ha situado a Favara en el centro del debate político. El ayuntamiento continúa sin ejecutar ninguna de las actuaciones previstas en el programa, pese a tener asignados 1.172.744,81 euros, una circunstancia que contrasta con el avance de otras localidades del entorno.

Esta situación ha provocado una reacción conjunta de la oposición municipal. Por un lado, Compromís ya había advertido que “Favara se está quedando atrás respecto a su entorno más inmediato”, alertando de que la falta de tramitación de proyectos impide que el dinero llegue a la ciudadanía en forma de mejoras reales. La formación valencianista considera que la ausencia de ejecución evidencia una falta de planificación y de impulso político.

En la misma línea, el PSPV-PSOE local ha endurecido el tono y ha acusado directamente al equipo de gobierno del Partido Popular, que gestiona el ayuntamiento en minoría, de bloquear el desarrollo del municipio. En un comunicado, los socialistas denuncian “con rotundidad la dejadez y la nula capacidad de gestión” del ejecutivo local, al que reprochan no haber solicitado “ni un solo euro” de los fondos asignados.

Desde el PSPV-PSOE subrayan que se trata de “una cantidad histórica que podría estar ya destinada a mejorar calles, instalaciones municipales, espacios públicos o servicios básicos”. Sin embargo, lamentan que “por culpa de la inacción y la falta absoluta de planificación del gobierno del PP, Favara está perdiendo una oportunidad clave para su desarrollo”.

Los socialistas inciden además en el agravio comparativo con otros municipios de la comarca: “Mientras otras localidades han presentado proyectos y están avanzando en inversiones reales, en Favara la parálisis es total. No hay proyectos, no hay estrategia y no hay ninguna explicación pública convincente”.

Otros municipios de la Ribera Baixa ya han activado inversiones del Pla Obert: Cullera (575.160 euros), Polinyà de Xúquer (454.992 euros), Llaurí (338.854,12 euros), Corbera (336.400 euros), Riola (324.316,58 euros) o Sollana (250.723,10 euros). Frente a ello, Favara sigue sin proyectos aprobados ni adjudicados, según reflejan los datos oficiales.

Ambas formaciones coinciden en señalar la gravedad de la situación. Compromís insiste en que la falta de ejecución supone “una oportunidad perdida” para el municipio, mientras que el PSPV-PSOE califica de “muy grave” que se mantengan sin ejecutar más de 1,17 millones de euros “que son de todos los favareros y favareras”, advirtiendo de que se trata de “una irresponsabilidad política con consecuencias reales en la calidad de vida del municipio”.

Desde la oposición se exige al gobierno local que actúe “de manera inmediata”, active los proyectos pendientes y dé explicaciones públicas. También reclaman mayor transparencia para que la ciudadanía conozca por qué no se ha avanzado en la gestión de estos fondos.

Por su parte, el equipo de gobierno del PP ha defendido de forma repetida que "los proyectos requieren planificación técnica y tiempo administrativo, aunque hasta el momento no ha concretado plazos para activar las inversiones". La alcaldesa de Favara, Pilar Sala, han afirmado que "son los técnicos municipales quien están ahora mismo trabajando en los proyectos planificados desde el consistorio".

El Pla Obert d’Inversions es uno de los principales instrumentos de financiación de la Diputación para los municipios valencianos, orientado a impulsar obras y servicios básicos.