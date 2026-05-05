Turís dedica una calle a los fundadores de la cooperativa en el 40 aniversario de la entidad
El ayuntamiento reconoce a La Turisana como uno de los motores económicos del municipio
Rafa Puchades
El Ayuntamiento de Turís ha atendido una petición de la Cooperativa La Turisana y ha incorporado al callejero local una calle dedicada a los fundadores de esta entidad agrícola que agrupa a 1.600 hectáreas de cultivo.
La hasta ahora calle Torrent pasa a denominarse Carrer Fundadors Cooperativa La Turisana como reconocimiento a uno de los motores económicos más importantes de la localidad.
El acto en el que se descubrió el rótulo con el nuevo nombre de la calle fue sencillo, pero no por ello exento de emotividad con la presencia de un buen número de fundadores, acompañados por sus familias, así como de las autoridades locales y autonómicas, como la directora general de Producción Agraria, Mari Àngels Ramón-Llin, y del actual consejo rector de la cooperativa que encabeza José Collado como presidente.
Precisamente Collado recordó que se cumplen cuarenta años de la fundación de la entidad y que próximamente se anunciarán diferentes actos para conmemorar la efeméride.
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