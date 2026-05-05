Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaEclipseSocorristas en la playaSanta ClaraNou MestallaPeset AleixandreAsesinato peluquero
instagramlinkedin

Turís dedica una calle a los fundadores de la cooperativa en el 40 aniversario de la entidad

El ayuntamiento reconoce a La Turisana como uno de los motores económicos del municipio

Fundadores, miembros del consejo rector y autoridades, tras descubrir el rótulo con la nueva denominación de la calle.

Fundadores, miembros del consejo rector y autoridades, tras descubrir el rótulo con la nueva denominación de la calle. / Levante-EMV

Rafa Puchades

Turís

El Ayuntamiento de Turís ha atendido una petición de la Cooperativa La Turisana y ha incorporado al callejero local una calle dedicada a los fundadores de esta entidad agrícola que agrupa a 1.600 hectáreas de cultivo.

La hasta ahora calle Torrent pasa a denominarse Carrer Fundadors Cooperativa La Turisana como reconocimiento a uno de los motores económicos más importantes de la localidad.

El acto en el que se descubrió el rótulo con el nuevo nombre de la calle fue sencillo, pero no por ello exento de emotividad con la presencia de un buen número de fundadores, acompañados por sus familias, así como de las autoridades locales y autonómicas, como la directora general de Producción Agraria, Mari Àngels Ramón-Llin, y del actual consejo rector de la cooperativa que encabeza José Collado como presidente.

Noticias relacionadas

Precisamente Collado recordó que se cumplen cuarenta años de la fundación de la entidad y que próximamente se anunciarán diferentes actos para conmemorar la efeméride.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La semilla del ‘cacau’ autóctono arraiga en campos de Guadassuar y Benifaió
  2. El PSPV denuncia 'abandono' por el mal estado del mobiliario del Hospital de la Ribera y el centro alega que son piezas retiradas
  3. La regeneración del Marenyet y l’Estany ya dibuja un nuevo frente litoral de Cullera más resiliente frente a temporales
  4. La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent retirará el escudo fascista pero mantendrá el panteón
  5. Alzira activa la ronda que sacará el tráfico de la ciudad hacia la CV-50 por la antigua Avidesa
  6. Un camión pierde la carga de naranjas en una rotonda en Carcaixent
  7. Los expertos confirman ya cuatro colonias estables de nutrias en los ríos Albaida y Xúquer en la Ribera
  8. La llegada de dos nuevos ciclos desatasca la reforma que el IES Parra de Alzira espera desde hace 20 años

Turís dedica una calle a los fundadores de la cooperativa en el 40 aniversario de la entidad

Turís dedica una calle a los fundadores de la cooperativa en el 40 aniversario de la entidad

Los municipios de la Ribera redoblan la lucha contra el mosquito tigre tras la lluvias y la subida de las temperaturas

Los municipios de la Ribera redoblan la lucha contra el mosquito tigre tras la lluvias y la subida de las temperaturas

Cullera alcanza un récord histórico al obtener diez Banderas Azules en sus playas

Cullera alcanza un récord histórico al obtener diez Banderas Azules en sus playas

Abril deja en la Ribera temperaturas hasta 1,7 º C más altas de lo normal y déficits de lluvia del 63 %

La oposición denuncia la "parálisis" municipal en Favara al no ejecutar ningún proyecto del plan de inversiones

La oposición denuncia la "parálisis" municipal en Favara al no ejecutar ningún proyecto del plan de inversiones

Una ciutat que anava fent-se. Infraestructures, urbanisme i seguretat (I)

Una ciutat que anava fent-se. Infraestructures, urbanisme i seguretat (I)

La CHJ revela carga orgánica “intensa” y el triple de bacterias fecales en el vertido que sufrió el Barxeta de febrero

La CHJ revela carga orgánica “intensa” y el triple de bacterias fecales en el vertido que sufrió el Barxeta de febrero

Manuel busca financiación para convertir la antigua estación del ferrocarril en un centro cívico

Manuel busca financiación para convertir la antigua estación del ferrocarril en un centro cívico
Tracking Pixel Contents