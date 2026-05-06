Alzira acoge las finales de la copa de balonmano juvenil con protagonismo del club local

El pabellón Pérez Puig de Alzira será el sábado el epicentro del balonmano juvenil de la Comunitat. Desde las 9’30 de la mañana acogerá cuatro finales de la Copa Juan Torres, la competición que sigue a la liga regular. La cuarta y última final se disputará a las 14’45 h. con protagonismo local. El Juvenil Blau del Club d’Handbol Alzira jugará la final Oro contra el Vila-real. Será una matinal en la que los equipos castellonenses han copado las finales. A las 9'30 arrancará con la final plata femenina entre Nules y Oliva. En la final plata masculina se enfretarán Castelló y Nules a las 11'15 h. Vila-real disputará las dos finales oro. La femenina a las 13 h. contra el Algirós de València y la masculina ante los alzireños.

Los pupilos de Xavi Cucarella se clasificaron para la cita en el sexto y último partido de la liga regular donde ganaron 25-29 al Buñol. Los alzireños empataron a puntos con estos y el Marni B, pero lograron la primera posición por mejor golaveraje. A esta fase los ribereños llegaron por finalizar sextos del Nivel 1, la máxima categoría de esta edad. “Se clasificaban del quinto al octavo y los cuatro primeros de Nivel 2 que jugarán la fase de ascenso”, explicó el técnico alzireño.

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“No partimos con la condición de favoritos porque el Vila-real nos ganó los dos partidos en liga y quedó muy por delante de nosotros”, añadió. En la competición copera “he aprovechado también para dar minutos a los cadetes que el año que viene jugarán en este equipo y algunos del Juvenil B. Si ganamos magnífico. Si no, ha sido un gran colofón a la temporada”. De hecho, el club alzireño ha conseguido mantener a sus tres principales equipos de base, juvenil, cadete e infantil en la máxima categoría, el Nivel 1, “hecho que solo los tienen también tres clubes históricos como Mislata, Port de Sagunt y Marni”, concluyó Cucarella.