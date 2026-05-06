Alzira blinda contra el vandalismo los accesos del megaparquing que carece de uso en Tulell tras repetidas reparaciones

Las casetas de acceso al megaparquing subterráneo de Tulell que han sido vandalizadas de forma repetida han empezado a blindarse contra los gamberros, que han convertido en blanco de sus acciones esta infraestructura con capacidad para 1.600 vehículos, aunque apenas se utiliza una mínima parte en el extremo más próximo a la Plaça de la Generalitat. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira ha iniciado el sellado de estos casetones distribuidos a lo largo de la Gran Via de la Comunitat Valenciana, el bulevar central de Tulell, de forma que han desaparecido puertas, ventanas, barandillas y cualquier otro elemento susceptible de ser destrozado, para cerrar con ladrillos cualquier vano, al tiempo que se han levantado nuevos muros alrededor de los patios de ventilación para evitar el acceso de intrusos o la acumulación de basura.

Una pared de ladrillo sustituye las antiguas barandillas en los patios de ventilación, destrozados. / C. Llorca Ibáñez

El ayuntamiento ha asumido estos trabajos de forma subsidiaria y tras dictar “varias órdenes de ejecución para que los propietarios actuaran”, ya que se trata de un aparcamiento privado, según explica el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, que detalla que “se ha reforzado de la manera que técnicamente se ha considerado más viable y para evitar que se repitan los problemas que han habido con anterioridad”. “Se ha optado por tapar los huecos más accesibles porque otras veces los han vandalizado después de una reparación. Se han elevado los muros y se han utilizado materiales que dificulten o impidan que vuelva a haber problemas de inseguridad e insalubridad en los casetones”, incide Gomis, mientras explica que se habían producido quejas de los vecinos porque la imagen que ofrecían “degradaba mucho el entorno”.

Una caseta ya reparada en la que se han sellado la ventana y la puerta de acceso. / Pascual Fandos

Refugios para dormir

La proliferación de pintadas y la acumulación de basura en los patios de ventilación son una muestra de la degradación de estas casetas de acceso el parquing, en las que incluso se ha detectado la presencia de personas que se refugiaban para dormir. Pero las acciones vandálicas también han acribillado a pedradas las grandes ventanas que daban luz a su interior, además de forzar las puertas de acceso. De hecho, si bien las primeras casetas ya selladas lucen un nueva imagen con llamativos colores, las que están pendientes de reparación también muestran ventanas, barandillas y puertas de acceso rotas.

Las diferentes reparaciones que se han realizado con los años, sustituyendo láminas de cristal por otras metálicas en torno a las zonas de ventilación, no han evitado que se volvieran a romper.

Agua encharchada

Por otra parte, en algunas puertas de acceso al parquing que no se utilizan se aprecia la presencia de agua encharcada desde hace tiempo, incluso con vegetación. Andrés Gomis ha confirmado que el ayuntamiento también ha dictado órdenes de ejecución para corregir esta situación y que incluso el inspector ha levantado recientemente un acta que se ha trasladado al departamento de Sanidad para evitar problemas de salubridad. Se da la circunstancia de que la acumulación de agua en este parquing ya provocó la primera multa por infracción de la ordenanza aprobada por el ayuntamiento para combatir la proliferación del mosquito tigre.

Agua estancada y vegetación de gran altura en uno de los accesos al aparcamiento. / C. Llorca Ibáñez

Este gran aparcamiento subterráneo ubicado bajo el bulevar de Tulell tiene 850 metros de longitud y una capacidad casi 1.600 vehículos. Su construcción se vinculó al desarrollo de la mayor área de expansión urbana de Alzira, que la crisis que siguió al “boom” inmobiliario del año 2006 frenó por completo. El parquing se encuentra dividido en dos partes, una con 450 plazas y otra con 1.141, pero sólo el extremo más próximo a la plaza de la Generalitat, donde se encuentran los únicos bloques de viviendas ocupados en Tulell, se utiliza.

El Ayuntamiento de Alzira abrió al tráfico a mediados de 2010 el bulevar de Tulell, que había sido excluido del acta de recepción de las obras por problemas de filtraciones que habían aparecido, con el objetivo de frenar los actos de vandalismo que ya entonces había sufrido. La posibilidad de transitar por el mismo, no obstante, no frenó este tipo de acciones en un sector repleto de solares vacíos que por la noche suele quedar desierto, mientras que por el día es una zona de paso hacia el campus educativo que se consolidado en Tulell, con una escuela infantil, un colegio de primaria, un instituto de Secundaria y la sede de la Universidad Católica. Las sucesivas reparaciones que con los años se han realizado para adecentar las casetas exteriores del aparcamiento -incluso se incluyeron en un programa de arte urbano- o para corregir daños en el interior han ofrecido soluciones temporales, ya que el vandalismo no ha cesado.