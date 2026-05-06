Bernat Montagud presenta en la feria del libro de València una revisión de su biografía de Segrelles

El crítico de arte, historiador y escritor alzireño Bernat Montagud presenta este jueves en la Feria del Libro de València su obra “José Segrelles, mago de la fantasía”, una revisión actualizada de su tesis doctoral que ya dedicó al cartelista de Albaida, con la que pretende reivindicar la figura de Segrelles: “Como ilustrador fue un número uno a nivel internacional en su tiempo”, subraya Montagud, que destaca que se trata de la única obra que hay en el mercado “que realiza un estudio científico de Segrelles porque parte de una tesis doctoral. No es una biografía amable, sino un estudio crítico que pone al artista en su tiempo”, incide. “Se trata de un estudio de madurez que, de alguna forma, cierra mi vinculación de décadas con Segrelles”.

Ilustración de Segrelles donada por Salvador Ausina al MUMA. / Levante-EMV

La obra editada por el sello Reclam, con el apoyo de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputacio de València ve la luz en el marco de la conmemoración del 140 aniversario del aniversario del nacimiento de Segrelles y, tras su lanzamiento esta tarde (17 horas) en València, Montagud tiene previsto presentarla el jueves 21 de mayo en el Círculo Alcireño y, con posterioridad, también en Albaida.

La figura de Segrelles siempre ha atraído a Montagud, que ya centró en el artista de Albaida su tesis doctoral, un trabajo que resultó finalista en el premio “Valencia” de Literatura en el año 1979, patrocinado por la diputación, aunque no se editó. Según repasa el autor, una síntesis de aquella biografía artística vio la luz en 1985 editada por la falla Plaça Major de Alzira y ahora, tras un trabajo de revisión que finalizó el pasado octubre, ha tenido la ocasión de publicarlo a través de la editorial alzireña Reclam.

Bernat Montagud no duda en destacar el nivel artístico de Segrelles como ilustrador: “Fue el mejor cartelista que hubo en Barcelona en aquellos años y fue el autor del cartel las bodas de plata del Barça”, una responsabilidad que aniversarios posteriores asumirían artistas de la talla de Tàpies, Miró o Miquel Barceló. “También es el autor del primer cartel de las Fallas de València en 1929”, incide el crítico de arte alzireño, mientras repasa que Segrelles también fue un ilustrador “muy importante” y entre sus trabajos destacados cita la ilustración de cuatro novelas de Vicente Blasco Ibáñez: “El intruso”, “La catedral”, “Los muertos mandan” y “Flor de mayo” o una edición del Quijote de Espasa Calpe, entre otros.

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También en el año 1929 ganó la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona y el éxito alcanzado provocó que se trasladara a Nueva York. “Estuvo cuatro años, pero no le fue bien porque cogió la época de la crisis de 1929 y regresó a Albaida, donde pasó la Guerra Civil”. Tras esta etapa fue contratado para realizar retratos de personalidades y para la decoración de templos que habían sido destruidos en la contienda. Dejó obras suyas en Algemesí, Carcaixent, Albaida, Gandia u Ontinyent. “Como artista ilustrador fue en su estilo un número uno internacional, pero como pintor no aporta nada, con una obra condicionada por las circunstancias”, resume Montagud.