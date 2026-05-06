Cullera explora un modelo europeo de voluntariado con recompensa
El Ayuntamiento de Cullera conoce en la República Checa el sistema Účka, que incentiva la participación ciudadana con créditos intercambiables en el comercio local y actividades culturales
El Ayuntamiento de Cullera participa en un proyecto europeo en el marco del programa “city-to-city”, con el objetivo de aprender sobre soluciones sostenibles y conocer de primera mano el programa Úcka en la ciudad de Ústí nad Labem (República Checa), un modelo innovador de ciudadanía activa y desarrollo socioeconómico sostenible.
El programa Účka es una iniciativa que fomenta la participación ciudadana mediante un sistema de créditos que recompensa al voluntariado. A través de una plataforma digital, el ayuntamiento propone diferentes necesidades municipales —como la reconstrucción de jardines, pintura de bancos o mantenimiento de espacios públicos, entre otros— y la ciudadanía puede inscribirse para realizar estas acciones. Una vez finalizadas, los participantes reciben puntos acumulables que pueden intercambiar en comercios locales, establecimientos de hostelería o actividades culturales como museos, teatro o música.
Este sistema genera un modelo de economía circular, puesto que los recursos se reinvierten en el propio municipio, al mismo tiempo que se mejoran los espacios públicos y se refuerza el tejido social y económico local. Se trata, además, de un modelo participativo en el cual residentes, empresas, entidades sociales, instituciones educativas y la administración local colaboran en el diseño y desarrollo de las actividades.
En esta línea, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha explicado que la iniciativa «destaca por un enfoque integral que aborda simultáneamente los ámbitos medioambiental, económico y social. Por un lado, impulsa acciones como la limpieza de espacios y la plantación de árboles; de la otra, dinamiza el comercio local con un incremento de la clientela; y, finalmente, fomenta la cohesión social y la inclusión mediante la participación activa de la ciudadanía».
Según datos del proyecto, más de 5.000 residentes participan activamente como voluntarios, las empresas locales han experimentado un aumento del 20% en la participación de clientes, y numerosos espacios públicos han sido mejorados gracias a las acciones desarrolladas.
La concejala de Promoción Económica, Sandra Sánchez, ha explicado que «este proyecto europeo nos permite participar y aprender de experiencias reales que están funcionando en otras ciudades, para poder conocer soluciones sostenibles reales que ayudan a mejorar la estrategia de los municipios cuando a participación ciudadana y comercio local».
Se trata, por lo tanto, de un modelo innovador e integral de economía circular que transforma el voluntariado en economía local.
Los proyectos 'city-to-city' permiten a ciudades con retos comunes compartir experiencias, conocersoluciones de éxito y buenas prácticas para facilitar el aprendizaje mutuo en la mejora de las estrategias locales. En este sentido, Cullera busca incorporar buenas prácticas y experiencias de otros países que puedan ser extrapolables al municipio.
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