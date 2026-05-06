Cullera explora un modelo europeo de voluntariado con recompensa

El Ayuntamiento de Cullera participa en un proyecto europeo en el marco del programa “city-to-city”, con el objetivo de aprender sobre soluciones sostenibles y conocer de primera mano el programa Úcka en la ciudad de Ústí nad Labem (República Checa), un modelo innovador de ciudadanía activa y desarrollo socioeconómico sostenible.

El programa Účka es una iniciativa que fomenta la participación ciudadana mediante un sistema de créditos que recompensa al voluntariado. A través de una plataforma digital, el ayuntamiento propone diferentes necesidades municipales —como la reconstrucción de jardines, pintura de bancos o mantenimiento de espacios públicos, entre otros— y la ciudadanía puede inscribirse para realizar estas acciones. Una vez finalizadas, los participantes reciben puntos acumulables que pueden intercambiar en comercios locales, establecimientos de hostelería o actividades culturales como museos, teatro o música.

Este sistema genera un modelo de economía circular, puesto que los recursos se reinvierten en el propio municipio, al mismo tiempo que se mejoran los espacios públicos y se refuerza el tejido social y económico local. Se trata, además, de un modelo participativo en el cual residentes, empresas, entidades sociales, instituciones educativas y la administración local colaboran en el diseño y desarrollo de las actividades.

En esta línea, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha explicado que la iniciativa «destaca por un enfoque integral que aborda simultáneamente los ámbitos medioambiental, económico y social. Por un lado, impulsa acciones como la limpieza de espacios y la plantación de árboles; de la otra, dinamiza el comercio local con un incremento de la clientela; y, finalmente, fomenta la cohesión social y la inclusión mediante la participación activa de la ciudadanía».

Según datos del proyecto, más de 5.000 residentes participan activamente como voluntarios, las empresas locales han experimentado un aumento del 20% en la participación de clientes, y numerosos espacios públicos han sido mejorados gracias a las acciones desarrolladas.

La concejala de Promoción Económica, Sandra Sánchez, ha explicado que «este proyecto europeo nos permite participar y aprender de experiencias reales que están funcionando en otras ciudades, para poder conocer soluciones sostenibles reales que ayudan a mejorar la estrategia de los municipios cuando a participación ciudadana y comercio local».

Se trata, por lo tanto, de un modelo innovador e integral de economía circular que transforma el voluntariado en economía local.

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Los proyectos 'city-to-city' permiten a ciudades con retos comunes compartir experiencias, conocersoluciones de éxito y buenas prácticas para facilitar el aprendizaje mutuo en la mejora de las estrategias locales. En este sentido, Cullera busca incorporar buenas prácticas y experiencias de otros países que puedan ser extrapolables al municipio.