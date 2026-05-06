Detenido por robos a personas de edad avanzada en Benifaió y Carlet
La Guardia Civil identifica a un vecino de Alginet como autor de los tirones y otros robos en vehículos
El juez decreta prisión para el arrestado
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre al que se le atribuyen cuatro robos en el interior de vehículos, cinco robos con violencia a personas de avanzada edad y un robo de vehículo a motor en grado de tentativa.
La investigación comenzó a mediados del pasado mes de marzo con motivo de diversos robos en el interior de vehículos estacionados en Benifaió con motivo de la festividad de las Fallas. En concreto, el detenido sustrajo todo tipo de objetos y enseres (monedas, gafas de sol, etc.) del interior de cuatro vehículos. De las pesquisas pudo identificarse al ocupante de un vehículo, residente en Alginet, como posible autor de los robos, logrando identificarse plenamente gracias al visionado de las cámaras de seguridad.
Paralelamente, entre los días 24 y 30 de marzo, se produjeron varios robos a mujeres de avanzada edad que circulaban solas por vías del casco urbano de las localidades de Carlet y Benifaió. En concreto, fueron tres robos con violencia en Benifaió y dos en Carlet. El autor las abordaba por detrás y les pegaba un tirón para sustraerles el bolso (cartera, dinero, teléfono móvil y objetos de diferente valor), según ha informado la Guardia Civil.
Tras intensificar las labores de investigación, y gracias al visionado de imágenes y a los testimonios de vecinos, los agentes lograron identificar a la misma persona como autora de los delitos. Un hombre de 44 años y nacionalidad española fue detenido en Alginet. Se le atribuyen los siguientes delitos: cuatro robos con fuerza en el interior de vehículo, cuatro robos con violencia e intimidación, uno de hurto y uno de robo/uso de vehículo a motor en grado de tentativa. La autoridad judicial decretó ingreso en prisión. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 1.
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