Las Fallas innovan: Una comisión de Turís designa dos presidentes para gestionar un censo de 600 falleros y la multiplicación de actos

Las fallas suelen ser presidencialistas, en la mayoría de casos un miembro de la comisión asume las riendas y conforma una junta directiva para gestionar la entidad. La ausencia de un fallero dispuesto a ejercer la presidencia ha llevado a constiuir en ocasiones juntas gestoras en las que varias personas son las que asumen la máxima representación. También hay fallas asamblearias, sin cargos representativos, pero la falla Els Barris de Turís ha estrenado el que se presume un nuevo modelo de gestión -o, cuando menos, con pocos precedentes- con dos presidentes para un mismo ejercicio.

Los retos que plantea la gestión de una falla con un censo de más de 600 falleros y la multiplicación de actos a lo largo del ejercicio, con las dificultades para conciliar el cargo de presidente con la vida personal o profesional, ha llevado a la comisión els Barris de Turís a elegir a dos máximos representantes por primera vez en sus más de sesenta años de historia, en lo que representa un liderazgo compartido. Isidoro Pardo y Pepe García han asumido la presidencia de esta falla Turís para el ejercicio 2026-2027. La comisión más veterana y numerosa de la localidad tendrá a dos personas como máximas responsables de la junta directiva, compartiendo las obligaciones del cargo, por primera vez en sus 64 años de historia.

Elegidos por los miembros de la entidad en junta general, este nuevo liderazgo es, al mismo tiempo, una apuesta por la continuidad en la gestión. “Ya era un honor estar al frente de Els Barris, pero ahora es aún más emocionante renovar el compromiso con la falla de la mano de un amigo que la lleva en el corazón y con quien ya he trabajado durante más de una década en la junta”, señala Isidoro Pardo, que inicia su segundo año como presidente.

Pepe García, que se estrena en el cargo tras catorce ejercicios consecutivos como vicepresidente, abre una nueva etapa “con ilusión y las mismas ganas de siempre de trabajar por la fiesta y mantener vivo el legado de las personas que levantaron esta falla para que nosotros pudiéramos disfrutarla”.

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El tándem permitirá afrontar mejor los retos que plantea un censo que no ha dejado de aumentar en los últimos años y que supera los 600 falleros. También facilitará la conciliación de la presidencia con la vida personal y profesional, ante el incremento de los actos públicos que requieren la presencia de los máximos representantes de la comisión.