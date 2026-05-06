Guerra del agua en la Comuna: El reparto de caudales enfrenta a Manuel y Senyera tras ver reducida su asignación

Las aguas bajan revueltas del depósito de la Comuna. Los municipios que se reparten el agua de este tanque tienen una guerra abierta a causa de la asignación de caudales realizada a partir de un informe de la empresa que gestiona el servicio que se basa en datos de consumo de la pasada década y que los ayuntamientos consideran desactualizados. El depósito, construído en los noventa para complementar el suministro de agua desde los pozos a los municipios que forman la Mancomunitat de la Comuna, comenzó a suministrar agua solo a tres poblaciones: Castelló, Manuel y Sant Joanet, según la concesión inicial. No obstante, Senyera también ha estado percibiendo agua de este depósito autorizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aunque el nombre de este municipio no aparece en los documentos de la concesión.

En 2008, Senyera solicitó que se le reconociera como usuario del depósito porque uno de los requisitos para poder desarrollar su segundo polígono industrial era poder garantizar suficiencia hídrica. El consistorio solicitó a la Mancomunitat de la Comuna poder entrar formalmente como beneficiario, aunque “desde la apertura del depósito en 1991 hemos estado comprando agua”, según explica la alcaldesa de Senyera, Paqui Momparler. La mancomunidad autorizó al ayuntamiento a realizar una encomienda de gestión y a solicitar a la CHJ que le incluyera en el reparto. Para ello, el consistorio de Senyera solicitó un informe a la empresa Egevasa —que en aquel momento gestionaba la contrata de aguas en varios municipios de la mancomunitat, como Castelló, l’Énova y Manuel— sobre los consumos necesarios para cada población. A partir de aquel informe se celebró una reunión entre todos los alcaldes de los municipios interesados en recibir agua del depósito para exponer el informe, que fue aprobado por todos los municipios en la pasada legislatura.

El depósito de la Comuna está en la partida Monte Valiente en Manuel. / C. Llorca Ibáñez

Durante la tramitación de esta ampliación de los usuarios, l’Énova solicitó también entrar en el reparto tras registrar contaminación por plaguicidas del pozo que suministra al municipio. Con esta nueva entrada, "la cantidad de agua a repartir cada vez es menor", destaca la presidenta de la Mancomunitat de la Comuna, Rafaela Aliaga, alcaldesa de Rafelguaraf.

La asignación de Manuel de acuerdo con el informe de Egevasa pasa de 223.000 m3 al año a 77.000 m3 al año. Y ante esta reducción, el alcalde, César Carbonell, se ha opuesto al reparto del caudal del depósito entre más municipios. No obstante, al ser el único voto en contra, finalmente la Mancomunitat de la Comuna ha aprobado la entrada de Senyera y l’Énova como beneficiarios del depósito de Monte Valiente, que es titularidad de esta mancomunitat y que fue construido gracias a una subvención de la Diputació de València e inaugurado en 1991. En la placa que recoge el acto de inauguración, en la fachada del depósito, se pueden leer los nombres de los cinco municipios que, tras el reciente acuerdo de la Mancomunitat, reciben aguas de este depósito: Manuel, Sant Joanet, Castelló, l’Énova y Senyera.

Tanque de agua y, junto a él, la placa de la inauguruación, con los cincos pueblos de la Mancomunitat. / C. Llorca Ibáñez

La Mancomunitat de la Ribera Alta gestionará el depósito

Además de aprobar la incorporación de l’Énova y Senyera, también se ha aprobado en el último pleno de la Mancomunitat de la Comuna ceder la gestión de este depósito a la Mancomunitat de la Ribera Alta, ya que la agrupación de la Comuna “carece de técnicos”, reconoce Rafaela Aliaga. “Llevamos años para solucionar este lío, no tenemos personal para gestionar estas cosas, por eso se ha eternizado este problema”.

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Aliaga explica que todos los ayuntamientos son conscientes de que el reparto del agua es desproporcionado y “no se ajusta a las necesidades reales”. “Desde la Confederación nos han pedido que aprobemos la entrada de todos los municipios y, una vez, dentro, que se promueva la reasignación de caudales”, detalla Aliaga. Y eso es lo que han anunciado que van a hacer los munícipes de Manuel y de Senyera, que no están conformes con la cantidad de agua reconocida, al verse reducida en beneficio de l’Énova y Castelló, de acuerdo con el informe de Egevasa. “No podemos aceptarlo de ninguna de las maneras”, dice César Carbonell. El Ayuntamiento de Manuel tiene previsto presentar un recurso y pedir que se le asigne la cantidad que tenía antes de la entrada de Senyera y l’Énova. Aliaga explica que el Ayuntamiento de l’Énova ya ha licitado la instalación de un sistema de filtros nuevos en su pozo para poder recuperar el suministro del agua, con lo que la asignación de agua del depósito de la Comuna “es algo temporal”.