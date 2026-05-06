Un IES de Carlet es pionero en probar una herramienta que detecta el uso de la IA en los trabajos de los alumnos

El instituto de Secundaria Eduardo Primo Marqués de Carlet se ha incorporado como centro pionero en las pruebas piloto de Authory.tech, una herramienta innovadora que analiza el proceso de escritura del alumnado con el objetivo de aportar evidencias objetivas sobre la autoría de los trabajos académicos en el contexto actual de uso creciente de la inteligencia artificial.

La iniciativa se desarrolla con estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en un entorno real de aula, integrado con la plataforma educativa Moodle. Esta colaboración permite validar la tecnología en contextos de aprendizaje reales, con la participación activa del profesorado y con el fin de mejorar continuamente el sistema a partir de la práctica docente.

Funcionamiento de Authory.tech

Authory.tech es una herramienta diseñada para apoyar al profesorado en los procesos de evaluación, mediante el análisis del proceso de escritura y no únicamente del resultado final. La plataforma recoge métricas como la velocidad de escritura, la detección de texto pegado o los patrones de revisión, ofreciendo información objetiva y contextualizada que facilita una interpretación pedagógica más precisa.

Este enfoque pretende reforzar la confianza en los procesos de evaluación académica y apoyar el criterio docente con datos que complementan la valoración educativa, evitando aproximaciones automáticas o veredictos opacos, explican fuentes del centro.

Con esta colaboración, el IES Eduardo Primo Marqués y Authory.tech avanzan conjuntamente en el desarrollo de modelos de evaluación más transparentes, basados en evidencias y adaptados a los retos educativos que plantea la inteligencia artificial.

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Reconocimiento del proyecto

Authory.tech ha sido seleccionado para participar en el programa SpinUOC Dona, una iniciativa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que impulsa proyectos innovadores liderados por emprendedoras vinculadas al ámbito universitario. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de votación pública dentro del programa SpinUOC Dona.