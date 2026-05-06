Un incendio industrial en Algemesí moviliza siete dotaciones de bomberos de madrugada
El fuego ha afectado gravemente a una nave de una empresa dedicada a la fabricación de botelleros y barras para bares y eventos
Un incendio declarado esta madrugada en una empresa de Algemesí dedicada a elementos de frío industrial y, en particular, a la fabricación botelleros y barras para bares y eventos ha afectado una de las naves de la industria y a un transformador eléctrico cercano, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.
El incendio se ha declarado a la 1,24 horas de la madrugada. La empresa trabaja con fibra de vidrio en la fabricación de sus productos. El consorcio ha movilizado siete dotaciones de los parques de Alzira, Silla, Cullera, Xàtiva, Burjassot, además de los mandos que han dirigido el operativo.
El incendio se ha dado por controlado a las 3,32 horas, aunque los trabajos han continuado durante toda la noche y a primeras horas del mañana, según ha indicado el consorcio.
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