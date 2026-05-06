L’Alcúdia y Benimodo cierran filas ante la huelga educativa indefinida del 11 de mayo

Los tres colegios de l’Alcúdia, Batallar, Les Comes y Heretats y el CEIP Josep Gil Hervás de Benimodo se han sumado a la llamada del IES Els Èvols de l’Alcúdia para participar en la asamblea educativa para movilizar e informar a las diferentes comunidades educativas ante la convocatoria de huelga indefinida en la educación a partir del 11 de mayo. Andrés Bertí, profesor del instituto de l’Alcúdia ha actuado como portavoz de los docentes y ha explicado que existen diferentes grados de implicación en los diferentes centros pero que es importante explicar el porqué de la huelga y que la población dé su apoyo a los docentes “porque los derechos se consiguen por la vía de la unidad”. Entre los participantes en la asamblea, que ha reunido a un centenar de personas en la Casa de la Cultura de l’Alcúdia, destaca la presencia de dos alumnos de segundo de bachillerato del centro: "La inmensa mayoría están totalmente de acuerdo con la huelga y participarán en las movilizaciones”, asegura Bertí. También las familias “son conocedoras del deterioro de la escuela pública en l’Alcúdia y que la responsabilidad de la precariedad es de la Conselleria de Educación”, dice el profesor.

Entre los problemas que más afectan a los centro alcudianos, Bertí destaca la “falta de plantillas para atender al alumnado”. “La ratio por aula no es tan alta porque nos quitamos horas de coordinación para atender a los alumnos, aumentamos las horas de atención, desglosamos cursos en primero y segundo de ESO y los trabajos de coordinación docente nos los llevamos a casa”, explica.

Bertí insiste en la principal reivindicación es “que se cumpla la normativa”. Desde los años 90 hemos perdido un 40 % de nuestro salario y hay otros recortes encubiertos, como no pagarnos las tutorías”, detalla.

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En l’Alcúdia la primera semana de huelga serás de “bloqueo absoluto”. Después, “según como responda la conselleria iremos decidiendo”, concluye Bertí.