Nebulossa encabeza el cartel del ‘Cullera Beach Pride’

Cullera se prepara para celebrar una nueva edición del Cullera Beach Pride, que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de junio con un potente cartel encabezado por Nebulossa y un total de 18 actuaciones en el Parc de Sant Antoni. El festival, totalmente gratuito, consolida su apuesta por la diversidad, la música y la visibilización del colectivo LGTBIQ+, destacan fuentes de la organización.

Además de Nebulossa, el cartel incluye artistas destacados como Yurena, Xenon Spain, Chumina Power, Liz Dust, Kelly Roller, Pam Demia, Alexia TheNight, La Tati Kieta, Papo Princess o Violeta Moore. Una programación que se completa con sesiones de DJ a cargo de Caris Hilton, Esta Tía es Tonta, Kokedama, Martlenders, Oscar Liv, Sergi Kylven y Xexu-Q.

El Cullera Beach Pride irá más allá de la música y ofrecerá una amplia programación cultural y reivindicativa, con charlas, una feria de asociaciones, una “rutapa” y una marcha por la igualdad bajo el lema “por una Cullera diversa, abierta y plural”.

Primera exposición sobre la memoria LGTBIQ+ de Cullera y la comarca

Como previa al festival, Cullera inaugurará el próximo 17 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBIfòbia, la primera exposición fotográfica dedicada a la memoria LGTBIQ+ de la ciudad y su comarca.

La muestra propone un recorrido por las noches de los años 70, 80 y 90, una época en que “todo estaba para inventar”: locales sin normas, artistas sin miedo y vidas que convirtieron la diferencia en un espacio de libertad. Del Chelsea al Bar Tango, del Xúquer a Babel Rita, De La Burra de Sueca a La Faraona o Charo Granados. La exposición recupera una época valiente e inolvidable.

Además, incluirá materiales inéditos de la época, como flyers, carteles y objetos personales, que permitirán al público conectar con esta memoria colectiva.

‘Cullera: ploma i carrer!’, tal como se denomina la exposición, abrirá el domingo 17 de mayo a las 19h en la Casa de la Enseñanza.