Rescatan a un trabajador tras precipitarse con una excavadora por un terraplén en Alginet

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado a última hora de la mañana al conductor de una excavadora que se ha precipitado por un terraplén cuando trabajaba en el asfaltado de calles de la urbanización Los Lagos de Alginet. El accidente laboral ha movilizado a bomberos, incluido el helicóptero que ha evacuado al herido, dos ambulancias, así como a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alginet.

El accidente se ha producido en poco antes de la 15 horas cuando, por causas que no han trascendido, una excavadora que trabajaba en la confluencia e las calle Nardos y Azucenas de la urbanización Los Lagos se ha precipitado por la ladera de la montaña y el conductor ha quedado atrapado, según ha confirmado fuentes municipales. El trabajador ha sido rescatado con vida, aunque no ha trascendido la gravedad de las lesiones sufridas.

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Las obras en las que trabajaba forman parte del proyecto de reparación de viales en casco urbano y urbanizaciones afectadas por la dana del plan Reimpulsa del Ministerio de Política Territorial, que en el caso de Alginet suponen una inversión de 2,5 millones.