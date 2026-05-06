Los retrasos por el robo de cobre y la supresión de servicios abarrotan los trenes y provocan el desmayo de una viajera en Benifaió

Desde las 5.50 horas de este miércoles, el canal de Cercanías València de la red social X está avisando de retrasos de entre 20 y 30 minutos en los servicios en la línea C2 a causa de un robo de cable producido en Algemesí. Según la información del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), se tiene constancia del robo desde las 4.40 horas, momento a partir del cual se ha visto afectada la circulación entre estas dos estaciones. Los retrasos han provocado la indignación de los viajeros, que no han conocido la razón hasta que, ya encima del tren, se ha avisado por la megafonía interna. Cabe recordar que la línea C2 está afectada por las obras de reparación de la vía entre Alzira y la Pobla Llarga a raíz de un incendio producido el 18 de febrero junto al trazado ferroviario a su paso por un puente en Carcaixent, que han obligado a suprimir desde el 21 de abril cinco trenes en cada sentido, como ya adelantó Levante-EMV. Adif ha anunciado hoy que los trabajos para la reposición de los elementos de la vía dañados por el incendio se prolongarán más de lo previsto, “hasta mitad de mes”, cuando se había anunciado que el 10 de mayo se recobraría el horario completo de trenes.

La situación se ha complicado poco después de las 7.30 horas, cuando una viajera se ha desmayado dentro del tren con salida desde l’Alcúdia de Crespins a las 6.20 horas, lleno de gente y con una temperatura “más alta de lo normal”, según el testimonio de algunos viajeros. Ante el desvanecimiento, el tren ha quedado parado en la estación de Benifaió y los propios viajeros han dado aviso. Una pasajera, sanitaria, se ha encargado de atender a la chica hasta la llegada de la Policía Local, que ha bajado a la joven del tren y le ha prestado asistencia en el andén a la espera de la llegada de una ambulancia, según han relatado a este periódico varios ocupantes de este convoy. A partir de ese momento, el tren ha seguido la marcha.

Agentes de la Policía Local de Benifaió han asistido a la joven desvanecida en el andén tras bajarla del tren. / Levante-EMV

Fuentes de Renfe aseguran que la joven ha sido atendida de inmediato y que se desconocen las razones del desmayo. Así mismo, destacan la coincidencia de los tres hechos: obras, robo de cable y desmayo, como factores que han incrementado las demoras: el convoy que ha quedado detenido en Benifaió ha acumulado un retraso de 45 minutos.

Desde Adif se desconoce cuándo se podrá reponer el cable sustraído. En el momento de redactar esta noticia, los técnicos de la compañía están aún trabajando sobre el terreno. Por otro lado, han informado de que la complejidad de las obras de reparación del tramo afectado por el incendio en Carcaixent ha hecho que se posponga la fecha de finalización de los trabajos hasta el 15 de mayo. No obstante, puntualizan que se ha conseguido restringir las afectaciones a la circulación entre la Pobla Llarga y Silla. Desde Silla hasta València Nord “el horario se cumple en su totalidad”, informan desde Renfe.