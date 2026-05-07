Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública

Las comunidades educativas bullen ante la inminente huelga educativa indefinida. Las asambleas, movilizaciones y encierros se desarrollan de forma simultánea en diferentes municipios y reúnen a docentes, familias y alumnos para debatir las reivindicaciones del profesorado, resolver dudas sobre la organización de los centros y recabar apoyos en defensa de la enseñanza pública. Esta tarde estaba previsto que Alzira acogiera un encierro educativo unitario en el IES Jaume I, al que estaban invitados a participar todos los centros públicos de la ciudad, pero que ha sido pospuesto a primera hora de la tarde por la alerta naranja de lluvias. Está previsto que se celebre el próximo martes 12 de mayo y que se mantenga el programa previsto para hoy, con talleres para niños y jóvenes de 16 a 18 horas, concierto de Ona Nua y, a continuación, asamblea para después celebrar una cena colectiva a partir de las 21 horas.

Maestras y madres del colegio Santa Bàrbara de Benifaió durante el encuentro celebrado esta tarde. / Levante-EMV

Donde sí se han reunido ha sido en Benifaió. El CEIP Santa Bàrbara de Benifaió ha acogido un encuentro de familias y docentes en el que se han dedicado a preparar pancartas y chalecos para la manifestación y atender a las dudas de las familias sobre la huelga indefinida del profesorado que comenzará el próximo lunes 11 de mayo.

También el CEIP Almassaf ha acogido a docentes y familias de los otros centros del municipio, el CEIP El Pontet y el IES Almussafes. A partir de las 20,30 horas está previsto que comience el encuentro, tras el que se celebrará una cena y, después, los participantes pondrán en común ideas y propuestas en una tertulia e, incluso, algunos de ellos están dispuestos a pasar allí la noche a modo de protesta, según ha explicado una docente del centro a Levante-EMV. Uno de los temas que más preocupa a los maestros de Almussafes es la falta de recursos para garantizar la inclusión del alumnado con necesidades: “Estamos abandonados. El alumnado está dentro de las aulas y no tenemos recursos: faltan educadores. Tenemos niños con autismo, el aula UEECO… necesitan atención constante y no hay personal suficiente. Además necesitamos formación adecuada para atenderles”, explica la docente. Los centros participarán de forma conjunta en una manifestación junto con las familias y el alumnado.

Profesores, familias y alumnado de Guadassuar y l'Alcúdia participan en el encierro en el IES Didín Puig. / Levante-EMV

Enfado por la suspensión de la graduación

En Guadassuar, el IES Didín Puig es hoy el centro de reunión de un total de siete comunidades educativas del municipio y de l’Alcúdia. “Hemos animado al alumnado para que venga y haremos un taller de pancartas para prepararlas para la manifestación”, que comienza a las 19,30 horas. En el instituto, tanto alumnos como profesores están “animados” ante la protesta, aunque los estudiantes de segundo de bachillerato “están un poco enfadados porque hemos suspendido la graduación”, explica la profesora Cristina Buenafé. “Estamos mucho tiempo preparando la graduación, pero cae en plena huelga”, apunta. Esta mañana docentes y familias del instituto y el CEIP Balmes han estado en el mercado explicando sus reivindicaciones: “La gente nos apoya y nos da ánimos”, asegura.

Docentes y familias han asistido a la asamblea abierta en el IES Hort de Feliu de Alginet. / Levante-EMV

El IES Hort de Feliu de Alginet ha acogido desde las 18 horas una asamblea abierta a las familias y docentes de los centros Pepita Greus, Blasco Ibáñez y Emilio Luna, así como a los del propio instituto. El acto informativo también ha servido para preparar la manifestación que mañana por la tarde realizarán por las calles de Alginet para visibilizar su protesta.