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El Alzira FS apura sus opciones de permanencia, aunque ya no depende de sí mismo

El Family Cash debe ganar este viernes en el Palau al O Parrulo de Ferrol y esperar una derrota de Osasuna el sábado en Jaén para llegar vivo a la última jornada

Pablo García celebra un gol con la afición en una imagen de archivo.

Pablo García celebra un gol con la afición en una imagen de archivo. / Carla Cortés

David Chordà

Alzira

El Family Cash Alzira FS disputa este viernes a las 20’30 h. el primero de sus dos ‘match balls’ para su permanencia. El primer rival al que ha de ganar sí o sí es O Parrulo de Ferrol. Y es que la salvación del Family pasa por imponerse en los dos últimos partidos de liga (la cerrará en Manzanares) y que Osasuna pierda el sábado en Jaén -que está jugándose la clasificación para el play-off- y el siguiente sábado, en horario unificado a las 13 h. recibiendo al salvado Córdoba.

Los ferrolanos llegan sin alicientes ya que las posibilidades de jugar play-off son ínfimas. Con 35 puntos, cinco unidades les separan de la octava posición mientras que Jaén Viña Albali e Industrias García tienen ya 40 y Noia, 39. Además, en la última jornada recibe al FC Barcelona que defenderá el liderato de la liga regular.

El club alzireño ha recordado cómo hace dos años el equipo estaba a cuatro puntos de la salvación y con un gol de Álex Naranjo en Manzanares a ocho segundos para el final y las derrotas de Betis y Ribera se obró el milagro. La siguiente semana ya no pudo completarse la obra magna de San Judas y hubo que empezar de nuevo el proyecto en Segunda.

A falta de situaciones épicas, el club ha hecho una llamada a la afición para que siga apoyando al equipo e incluso al final del partido esperen unos minutos en la grada para realizar una foto conjunta, nunca mejor dicho de familia, con los jugadores, cuerpo técnico y directiva.

Finalmente, el club ha dado la posibilidad a los más de 500 abonados que han renovado el carnet para la próxima temporada a obtener una entrada extra para el partido.

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