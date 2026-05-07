Alzira urge a convertir en alquiler social las 170 viviendas de la Sareb en la ciudad
El consistorio solicita a la nueva entidad estatal que aproveche también los 40 solares procedentes del rescate bancario para ampliar el parque público de vivienda
El Ayuntamiento de Alzira y la sociedad estatal Casa 47 han iniciado una línea de cooperación con el fin de incrementar la oferta de inmuebles a precios razonables en la localidad. Este martes se ha llevado a cabo una sesión de trabajo en la que representantes del gobierno local se reunieron con los directivos de esta nueva sociedad pública, vinculada al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para analizar fórmulas conjuntas de actuación sobre el suelo municipal y las propiedades que pertenecían a la Sareb.
A la cita asistieron, por parte del gobierno alzireño, el alcalde Alfons Domínguez, el responsable de Urbanismo, Andrés Gomis, y la concejala de Vivienda, Amèlia Blanquer, acompañados por especialistas técnicos de las áreas de Servicios Sociales, Urbanismo y la Oficina Comarcal de Vivienda. La delegación de Casa 47 estuvo encabezada por su presidenta, Leire Iglesias, y el director general de urbanización y agenda urbana, Javier González.
Durante el encuentro, el equipo de gobierno local solicitó formalmente que las viviendas que la Sareb posee en la ciudad se transformen en alquileres asequibles. Asimismo, se instó a aprovechar las parcelas disponibles de esta misma entidad para la edificación de nuevas viviendas de protección pública. Esta petición surge en un momento clave, ya que la gestión de estos activos —que en Alzira suman aproximadamente 170 casas y 40 solares— está en pleno proceso de transferencia hacia Casa 47.
Más allá de los activos estatales, la administración local puso sobre la mesa la posibilidad de que Casa 47 promueva edificaciones en terrenos de titularidad municipal. También se abordaron las opciones que ofrece el actual Plan Estatal de Vivienda para fomentar modelos residenciales cooperativos en régimen de cesión de uso, una vía que se gestionará de forma coordinada con la administración autonómica.
El alcalde, Alfons Domínguez, destacó la buena predisposición mostrada por la entidad estatal y señaló que desde el ayuntamiento se facilitarán todas las herramientas necesarias para agilizar los procesos. «Hemos encontrado una actitud muy proactiva por parte de Casa 47, y desde el consistorio pondremos a disposición los medios locales para que puedan trabajar lo más rápido posible. Colaborando entre todas las administraciones podemos conseguir un mayor parque público de vivienda y, sobre todo, en formato de vivienda asequible, para dar respuesta a sectores de la población que se encuentran en un momento de gran necesidad, tanto las personas jóvenes como las mayores», afirmó el primer edil.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, subrayó que la recuperación de los activos de la Sareb para uso social ha sido una meta prioritaria durante la legislatura. Gomis calificó la medida como un acto necesario de reparación social, explicando que «es una cuestión de justicia, ya que toda la ciudadanía pagó en su momento el rescate bancario y, por tanto, esta situación debe revertir ahora en garantizar el derecho a la vivienda». Además, el edil manifestó que la sensación tras la reunión fue optimista debido a la voluntad de la empresa pública de materializar este derecho.
Finalmente, la concejala de Vivienda, Amèlia Blanquer, celebró el inicio de esta alianza como un avance significativo tras un largo periodo de gestiones municipales. En palabras de la responsable del área, «para el Ayuntamiento de Alzira es una gran satisfacción poder iniciar este camino de colaboración con Casa 47. Desde el consistorio llevamos tiempo trabajando y haciendo gestiones para avanzar en el acceso a la vivienda asequible en nuestro municipio, y este paso nos abre una vía real para hacerlo posible con el apoyo de una empresa pública estatal».
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