Catorce restaurantes participan en las jornadas de menús marineros de Cullera
Se celebrarán en dos semanas, del 11 al 15 y del 18 al 22 de mayo, y permitirán a visitantes y residentes descubrir propuestas gastronómicas elaboradas con producto del mar como principal protagonista
Cullera se volverá a convertir este mes de mayo en un gran escaparate de la cocina mediterránea con una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas Marineras, una iniciativa que reunirá a catorce restaurantes del municipio con una amplia oferta de menús especiales inspirados en la tradición marinera local.
Las jornadas se celebrarán en dos semanas, del 11 al 15 y del 18 al 22 de mayo, y permitirán a visitantes y residentes descubrir propuestas gastronómicas elaboradas con producto del mar como principal protagonista. Además, en la mayoría de los menús, el pescado y el marisco se combinarán con el ingrediente estrella de la localidad: el arroz.
De este modo, los establecimientos participantes ofrecerán recetas que fusionan la cocina marinera tradicional y más contemporánea con la cultura arrocera de Cullera, poniendo en valor la ciudad como capital gastronómica del arroz e impulsando el producto de proximidad como patrimonio gastronómico del municipio. De hecho, las jornadas es una propuesta más del municipio por el turismo gastronómico y por la promoción de la calidad de su cocina mediterránea.
El evento está organizado por el club de producto Artesanos del Arroz, con la colaboración del Ayuntamiento de Cullera y la Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera.
Los menús oscilan entre los 30 y 40 euros y ofrecen aperitivos, entrantes, plato principal y postre. En esta edición participan los restaurantes Casa Nostra, Casa Rocher, Club de Tenis, Delfín Blanco, El Blanco, El Chalet, El Rincón del Faro, La Mar Salà, Las Terrazas del Mare Nostrum, Los Olivos del Racó, Mar de Oro, Terra, Turquessa Beach y Ulises Piga.
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