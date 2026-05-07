Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaAzafataAvión HantavirusAeropuerto de ValènciaUrbanización sin luzEmpleo GigafactoríaAlerta naranja
instagramlinkedin

Catorce restaurantes participan en las jornadas de menús marineros de Cullera

Se celebrarán en dos semanas, del 11 al 15 y del 18 al 22 de mayo, y permitirán a visitantes y residentes descubrir propuestas gastronómicas elaboradas con producto del mar como principal protagonista

El arroz y los productos del mar serán protagonistas de los menús.

El arroz y los productos del mar serán protagonistas de los menús. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Cullera se volverá a convertir este mes de mayo en un gran escaparate de la cocina mediterránea con una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas Marineras, una iniciativa que reunirá a catorce restaurantes del municipio con una amplia oferta de menús especiales inspirados en la tradición marinera local.

Las jornadas se celebrarán en dos semanas, del 11 al 15 y del 18 al 22 de mayo, y permitirán a visitantes y residentes descubrir propuestas gastronómicas elaboradas con producto del mar como principal protagonista. Además, en la mayoría de los menús, el pescado y el marisco se combinarán con el ingrediente estrella de la localidad: el arroz.

De este modo, los establecimientos participantes ofrecerán recetas que fusionan la cocina marinera tradicional y más contemporánea con la cultura arrocera de Cullera, poniendo en valor la ciudad como capital gastronómica del arroz e impulsando el producto de proximidad como patrimonio gastronómico del municipio. De hecho, las jornadas es una propuesta más del municipio por el turismo gastronómico y por la promoción de la calidad de su cocina mediterránea.

El evento está organizado por el club de producto Artesanos del Arroz, con la colaboración del Ayuntamiento de Cullera y la Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera.

Noticias relacionadas

Los menús oscilan entre los 30 y 40 euros y ofrecen aperitivos, entrantes, plato principal y postre. En esta edición participan los restaurantes Casa Nostra, Casa Rocher, Club de Tenis, Delfín Blanco, El Blanco, El Chalet, El Rincón del Faro, La Mar Salà, Las Terrazas del Mare Nostrum, Los Olivos del Racó, Mar de Oro, Terra, Turquessa Beach y Ulises Piga.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La semilla del ‘cacau’ autóctono arraiga en campos de Guadassuar y Benifaió
  2. Un nuevo vertido industrial tiñe de naranja las aguas del Barxeta en Carcaixent
  3. Dimite la concejal de Compromís en Sueca Roser Viñoles
  4. Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
  5. La regeneración del Marenyet y l’Estany ya dibuja un nuevo frente litoral de Cullera más resiliente frente a temporales
  6. El portero de Alzira Josep Martínez gana el 'Scudetto' con el Inter de Milán
  7. La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent retirará el escudo fascista pero mantendrá el panteón
  8. Alzira activa la ronda que sacará el tráfico de la ciudad hacia la CV-50 por la antigua Avidesa

Catorce restaurantes participan en las jornadas de menús marineros de Cullera

Catorce restaurantes participan en las jornadas de menús marineros de Cullera

Identificado un piloto de aeronave por sobrevolar a baja altura sobre las playas de Gandia, Bellreguard, Oliva y Cullera

Identificado un piloto de aeronave por sobrevolar a baja altura sobre las playas de Gandia, Bellreguard, Oliva y Cullera

Sueca designa a sus nuevas falleras mayores

Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova

Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova

La salida de l’Énova tras descontaminar su pozo liberará la disputada demanda de agua del depósito de la Comuna

La salida de l’Énova tras descontaminar su pozo liberará la disputada demanda de agua del depósito de la Comuna

Cullera explora un modelo europeo de voluntariado con recompensa

Cullera explora un modelo europeo de voluntariado con recompensa

Bernat Montagud presenta en la feria del libro de València una revisión de su biografía de Segrelles

Rescatan a un trabajador tras precipitarse con una excavadora por un terraplén en Alginet

Rescatan a un trabajador tras precipitarse con una excavadora por un terraplén en Alginet
Tracking Pixel Contents