Los expertos alertan en Alzira de la necesidad de concienciar de los riesgos climáticos y de enseñar a la población a protegerse

“Hay que enseñar a la sociedad en la que vivimos los riesgos (climáticos) que existen y qué tiene que hacer para protegerse”; “Hay una creencia errónea sobre los períodos de retorno, todos los años todo puede volver a pasar”; “Todos somos propietarios de una parte del riesgo, la gente no es consciente de la situación, falta formación en autoprotección”.

Estas son algunas de las ideas expresadas en la mesa redonda que, bajo el título “Gestió de les emergències en temps de canvi climàtic”, ha abierto este jueves el programa de las jornadas “Alzira en Verd”. Todos los ponentes han coincidido en que el cambio climático es un “acelerador” de fenómenos que ya existían y en la necesidad de que el conocimiento de la comunidad científica llegue a la ciudadanía de forma sencilla para que conozcan los riesgos naturales que existen en su territorio más próximo. “El cambio climático es global, pero el riesgo es local”, ha resumido la coordinadora del área de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios del Mediterráneo (CEAM), Samira Khodayar.

Samira Khodayar y Enrique Moltó, en la mesa redonda celebrada en la casa de la cultura de Alzira. / C. Llorca Ibáñez

“Tenemos un conocimiento científico muy sólido, hablamos de observación de hechos que han ocurrido, condiciones que ya han cambiado, no de proyectos de futuro, sino de hechos que han corroborado lo que se anunciaba”, ha señalado Khodayar, mientras indicaba que, en algunos casos, como el aumento del nivel del mar, “lo que preveíamos que iba a pasar era mejor de lo que realmente ha pasado”. Khodayar ha señalado las olas de calor, las precipitaciones extremas y el aumento acelerado de las temperaturas del mar, lo que repercute en las zonas continentales más próximas como las huellas más visibles del cambio climático.

El coordinador del Máster de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante, Enrique Moltó, ha alertado de la interpretación errónea del concepto ‘período de retorno’ en el caso de catástrofes, y de ha explicado que la posibilidad de que no se produzca en un período determinado, ya sea de 100 o de 500 años, no implica que una catástrofe, incluida la dana de 2024, no se pueda repetir al año siguiente. “Todos los años todo puede pasar”, ha incidido, mientras señalaba si bien hay cosas que difícilmente tienen solución, como la ocupación de zonas inundables, “se puede reducir la exposición y la vulnerabilidad, aunque el riesgo cero no existe”. Moltó ha recordado el rechazo que generó en 2017 en la comarca de l’Horta Sud, la más afectada por la dana de octubre de 2024, su declaración como zona inundable y ha advertido que, en el proceso de reconstrucción, no se puede pretender volver a la situación anterior.

Carles Samper y Ferran Dalmau, expertos en la gestión de emergencias. / C. Llorca Ibáñez

Desde el punto de vista de la atención de las emergencias, Carles Samper, jefe del departamento de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Alcoi, ha reivindicado que si se asigna a una administración o un departamento una responsabilidad, “también tiene que tener recursos para gestionarla” y “una estructura dimensionada a lo que hay que proteger”. Samper ha puesto en contraste los medios que se despliegan cuando hay una emergencia con las dificultades con las que tropiezan aquellos que trabajan en la prevención.

El ingeniero forestal de Carcaixent Ferran Dalmau, director de la empresa Medi XXI, por su parte, ha criticado abiertamente los discursos negacionistas y ha recordado que todos los ciudadanos forman parte del sistema nacional de Protección Civil en caso de emergencia y que la protección empieza por uno mismo y su entrono más próximo. “Nos falta conciencia situacional (…) falta formación defensiva y autoprotección”, ha incidido, mientras no dudaba en señalar que situaciones de emergencia “van a volver a pasar (…) y cada persona debe preguntarse si quiere ser parte del problema o de la solución”.

Samira Khodayar ha señalado que, pese al contexto de cambio climático, “nuestro futuro no está definido todavía” y que la acción humana tiene una incidencia clara”.

Por otra parte, Samper ha alertado de que existe una obligación legal de separar las redes de aguas residuales de las que evacuan el agua de lluvia, lo que representa una inversión millonaria “que no da votos porque no se ve” y que prácticamente ningún ayuntamiento contempla.