La Policía Local de Alzira detecta un posible vertido irregular de escombros en la ribera del río Júcar

Agentes de la Policía Local de Alzira adscritos al servicio rural han detectado, durante las tareas habituales de vigilancia del término municipal, un posible vertido irregular de escombros en una zona próxima al cauce del Xúquer, concretamente en la partida de Rumbau. Según han confirmado fuentes de la Concejalía de Seguridad, la intervención se produjo cuando los agentes observaron un camión que transportaba un contenedor de escombros dirigiéndose hacia la ribera del río.

Al ser interceptado por los efectivos policiales, el conductor del vehículo alegó que se encontraba realizando trabajos de relleno en una parcela adyacente al río. Ante la posibilidad de que dichos materiales se estuvieran depositando dentro de la zona de afección del río, la Policía Local ordenó la paralización inmediata de la actividad. Esta medida se mantendrá hasta que se aclare si los trabajos cuentan con las autorizaciones pertinentes tanto de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como del propio Ayuntamiento de Alzira.

Vertido de escombros junto a la ribera del Xúquer. / Levante-EMV

Tras la actuación policial, un técnico de la Confederación Hidrográfica se desplazó hasta el consistorio para, en colaboración con el servicio municipal de obras, inspeccionar la zona afectada y evaluar el alcance del posible vertido. Tras la visita de inspección, la CHJ ha comunicado que procederá a elaborar un informe técnico y a tramitar el correspondiente expediente, al ser el organismo competente en esta materia.

El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, ha querido destacar "la rápida actuación de la Policía Local ante una situación que podía afectar a un entorno especialmente sensible como es la ribera del Xúquer". Asimismo, Montalvá ha señalado que "desde el ayuntamiento se mantendrá una vigilancia constante sobre este tipo de actuaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar vertidos ilegales".

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Imagen de detalle del vertido realizado junto al Xúquer. / Levante-EMV

Finalmente, el responsable del área de Seguridad ha subrayado "la coordinación entre la Policía Local de Alzira adscrita al campo, los servicios técnicos municipales y la Confederación Hidrográfica del Júcar para actuar con diligencia y evitar posibles daños medioambientales" en el municipio.