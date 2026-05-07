Sueca designa a sus nuevas falleras mayores

Sueca ya conoce a las jóvenes que representarán el nuevo ejercicio fallero 2026-2027. La Junta Local Fallera ha celebrado este miéroles por la tarde el tradicional acto de llamada telefónica a las nuevas falleras mayores de Sueca, una cita cargada de emoción que ha tenido lugar en el salón de plenos del ayuntamiento y que ha reuunido a representantes institucionales, falleros y familiares de las candidatas.

La joven Lucía Rumbau Ferrandis, perteneciente a la comisión de la falla Avenida 18 de Julio, ha sido elegida fallera mayor de Sueca 2027, mientras que la niña Paula Beteta Lledó, integrante de la falla del Mercat, ostentará el cargo de Fallera Mayor Infantil de Sueca 2027.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Sueca y presidente nato de la Junta Local Fallera, Julián Sáez; el presidente ejecutivo de la entidad, Pau Tomàs; y el concejal de Fallas, Alfredo Planells. También han asistido las actuales falleras mayores de Sueca, Isabel Martínez del Moral y Zoe Beltrán, junto a sus respectivas cortes de honor; el alcalde de El Perelló; miembros de la corporación municipal; representantes de la Junta Local Fallera; el jurado y delegaciones de las 16 comisiones falleras de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes.

Solo una candidata

La asamblea extraordinaria ha comenzado con la lectura oficial, por parte del secretario de la Junta Local Fallera, de los nombres de las candidatas presentadas. En la categoría infantil optaban al cargo Paula Romeu Requeni, de la falla Ronda del País Valencià, y Paula Beteta Lledó, de la falla del Mercat. En el caso de la fallera mayor, la única candidata presentada fue Lucía Rumbau Ferrandis.

Tras la deliberación previa del jurado, el alcalde de Sueca ha sido el encargado de realizar las esperadas llamadas telefónicas en directo. Primero ha comunicado a Paula Beteta su elección como máxima representante infantil de las Fallas de Sueca 2027 y, posteriormente, anunciaba a Lucía Rumbau su designación como fallera mayor de Sueca.

El jurado encargado de la elección estaba formado por destacadas representantes del mundo fallero valenciano: María José Boluda Castelló, fallera mayor de Alzira en 1995; Eva Reig Campos, gerente de la firma El Vestidor Faller e indumentarista oficial de los segundos trajes de la corte de honor de la fallera mayor de València en 2025 y 2026; María Jiménez Marrades, miembro de la comisión Vila i Honor de Corbera; Liliana Requena Pellicer, fallera mayor de Gandia 2013; y Ana Belén Ferrer Chardí, fallera mayor infantil de València en 1995.

Finalizado el acto institucional, la comitiva fallera se trasladaba a los casales de las fallas del Mercat y Avenida 18 de Julio, donde las nuevas representantes recibían las primeras felicitaciones de familiares, amigos y compañeros de comisión, además de los tradicionales ramos de flores que simbolizan el inicio de un nuevo reinado fallero.

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Con esta proclamación, Sueca inicia ya el camino hacia un nuevo ejercicio festivo en el que Lucía Rumbau y Paula Beteta asumirán el papel de máximas embajadoras de unas fiestas profundamente arraigadas en la capital de la Ribera Baixa.