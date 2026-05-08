El Alzira necesita ganar en Buñol y una victoria del Castellonense para tener opciones de seguir en Tercera

Este sábado es el día clave para que la UD Alzira sepa si la próxima temporada seguirá en Tercera RFEF o jugará en Lliga Comunitat. A las 18’30 h. saltará al siempre complicado Beltrán Báguena de Buñol con la necesidad imperiosa de ganar. Para que la victoria valga de algo, los azulgranas necesitarán también que el Castellonense se imponga en l’Almenà al Atzeneta. Además, a las 14 h. se habrá jugado la ida del play-out de permanencia en Segunda RFEF entre el Castelló B y la SD Logroñés, que una semana después determinará si el 15º puesto de Tercera desciende o se mantiene.

La UD Alzira tendrá que mostrar más efectividad que en los últimos partidos donde ha podido ganar, especialmente en Vall d’Uixó o contra el Utiel. Delante tendrá un Buñol que ha realizado la mejor temporada en sus 105 años de historia. Acostumbrado a estar en la zona media baja en las anteriores diez temporadas que jugó en Tercera, este año ha estado tranquilo en todo momento en la parte media alta. Incluso, durante diez jornadas ha estado en puestos de play-off de ascenso y sumó una racha de doce partidos invicto con seis triunfos. De perder podría acabar noveno, que también sería su mejor posición, y de ganar podría firmar hasta un sexto puesto, el primero fuera de play-off, lo que sería un éxito máximo. “Queremos brindar la victoria a nuestra afición después de tan magnífica temporada”, comentó su entrenador.

Los blanquillos tienen un bastión en el Beltrán Báguena. Esta temporada solo han perdido tres encuentros; ganado seis, entre ellos al Castellonense y Saguntino y siete empatados, dos al Vila-real C y At. Levante. Al Alzira tampoco le ha ido nada bien allí. En 16 partidos de liga, los ribereños solo han ganado tres, el último hace treinta años y diez días, por 0-1. En los últimos tres enfrentamientos se perdió uno y empató dos a cero. Para el anterior triunfo hay que viajar hasta 1972.

El exfutbolista del Alzira Álex Sanisidro no podrá contar con el lesionado Marcos mientras que Pascu Domingo, que jugó a las órdenes de su entrenador rival en el Riba-roja, no tendrá a Chust, Traver ni Dieguito.

Junto al triunfo azulgrana, hará falta también que el Castellonense venza al Atzeneta, equipo que necesita un empate para ser inalcanzable por el Alzira, y con un triunfo podría pasar al Crevillent y no preocuparse por arrastres. Los ribereños quieren vengar las burlas del año pasado cuando los atzenetinos ganaron al Castellonense y les arrebataron el título de liga y el ascenso. Además, pretenden que el triunfo albinegro sea la antesala de la rúa con la que celebrarán el título de liga por las calles de Castelló hasta el ayuntamiento, donde ofrecerán la Copa a los aficionados.