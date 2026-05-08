Carcaixent condena el acto de exaltación de un grupo ultra al genocida croata con el único voto en contra de Vox

El Ayuntamiento de Carcaixent ha expresado su más firme rechazo ante “cualquier acto, convocatoria o manifestación que suponga homenaje, exaltación o blanqueamiento de la figura de Vjekoslav Luburić”, el genocida croata que se encuentra enterrado en el cementerio municipal, al tiempo que ha reivindicado que la memoria democrática “no es una cuestión del pasado, sino una responsabilidad del presente” y ha condenado la aparición de pintadas con simbología nazi por las calles. Estos son algunos de los argumentos que expone la declaración aprobada en el pleno del jueves con el único voto en contra de Vox y el respaldo del PP, Units per Carcaixent, Compromís y PSPV-PSOE.

La resolución se ha consensuado con las entidades cívicas que habían reclamado una respuesta a la concentración convocada por el grupo ultra Núcleo Nacional para homenajear aVjekoslav Luburićen el aniversario de su asesinato y tras haber sufrido su panteón una acción vandálica, y que el ayuntamiento logró frenar para evitar posibles choques o altercados.

La corporación expone que la figura de Luburić, uno de los responsables del campo de exterminio de Jasenovac que era conocido como “el carnicero”, está vinculada “al fascismo, el nazismo y los crímines contra la humanidad” y que Carcaixent “no ampara ni comparte ideologías del odio ni manifestaciones de exaltación totalitaria”.

“Carcaixent no se identifica con las ideologías del odio, ni con el nazismo, ni con el fascismo, ni con ninguna forma de violencia política o exaltación totalitaria. Todo lo contrario, nuestro municipio defiende una convivencia basada en la paz, la libertad, la democracia, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos”, incide la declaración aprobada por el pleno por una amplia mayoría.

El texto también señala que los hechos conocidos durante las últimas semanas, así como la aparición de pintadas con simbología nazi en las calles de la ciudad, “resultan incompatibles con los valores democráticos que comparten la inmensa mayoría de la ciudadanía de Carcaixent y merecen una condena pública, clara y sin matices”.

El ayuntamiento reconoce la preocupación social expresada por vecinos, vecinas y diversas entidades del municipio y valora “la actuación coordinada de las administraciones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad para prevenir cualquier conducta contraria a la legalidad y proteger la convivencia ciudadana”.

Paralelamente, el ayuntamiento manifiesta de forma expresa su compromiso de ser garante del cumplimiento de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica, que decretó la inclusión del panteón de Luburić en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, lo que conlleva la obligación de retirar de forma inmediata del escudo del régimen fascista Ustaša en Croacia del panteón y la instalación de elementos que permitan contextualizar de forma rigurosa la figura del nazi croata y los crímenes cometidos. El consistorio velará porque se haga efectiva esa resolución que se conoció apenas tres días antes del acto convocado por el movimiento de extrema derecha, que finalmente apenas reunió a siete jóvenes ultras. Como ya informó Levante-EMV, la familia ha manifestado verbalmente al ayuntamiento su voluntad de cumplir la resolución, una decisión que mantendrá el panteón de Luburić en una calle principal del cementerio.

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El ayuntamiento también expresa su apoyo a que se realicen las actuaciones necesarias para que se investigue la nueva proliferación de pintadas con símbolos nazis y se depuren responsabilidades.