Cullera repara las goteras de consultorio del Oasis de cara al inicio de la temporada turística
Las obras en el centro sanitario de Sant Antoni han subsanado las fisuras que propiciaban las filtraciones y renovado la capa impermeable
El Ayuntamiento de Cullera ha finalizado la reparación de la cubierta del consultorio sanitario auxiliar del Oasis, ubicado en la zona de Sant Antoni, una actuación con la que se han solucionado las filtraciones de agua de lluvia que afectaban a esta infraestructura sanitaria, garantizando así su correcto funcionamiento y condiciones para la prestación del servicio.
Fuentes municipales han destacado que se trata de una intervención necesaria para asegurar el buen estado de un centro sanitario especialmente relevante durante los meses de verano, cuando Sant Antoni y toda la zona de playa registran una notable afluencia de vecinos, visitantes y turistas, incrementándose la demanda asistencial y la necesidad de contar con todos los servicios públicos plenamente operativos.
Las obras acometidas han permitido restablecer la estanqueidad y funcionalidad de la cubierta mediante la renovación del sistema de impermeabilización y la reposición de los elementos afectados, asegurando unas instalaciones en óptimas condiciones tanto para el personal sanitario como para los usuarios de este consultorio auxiliar.
Los trabajos han consistido en la retirada de las capas deterioradas, la limpieza y saneamiento de la superficie, la reparación de fisuras existentes, la ejecución de un nuevo sistema de impermeabilización y la posterior reposición de la capa de protección, todo ello con el objetivo de garantizar la durabilidad, seguridad y correcto mantenimiento de la cubierta a largo plazo.
Con esta mejora, el ayuntamiento avanza en la puesta a punto de espacios, servicios e instalaciones que en el período estival son más demandados.
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