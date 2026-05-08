Maestros y familias unen esfuerzos ante la huelga y exigen mejoras en los centros públicos de la Ribera

Asambleas, movilizaciones y encierros evidenciaron ayer la preocupación de las comunidades educativas acerca de la huelga indefinida de los docentes para reclamar mejoras en la educación pública. Diferentes municipios de la Ribera acogieron estos encuentros, que reunieron a docentes, familias, AMPA y alumnos para debatir las reivindicaciones del profesorado, resolver dudas sobre la organización de los centros y recabar apoyos en defensa de la enseñanza pública. Las reuniones comenzaron por la tarde en Alginet y Benifaió, y se alargaron hasta bien entrada la noche en Almussafes.

El CEIP Santa Bàrbara de Benifaió abrió sus puertas para recibir a familias y docentes. Durante la tarde estuvieron preparando pancartas y chalecos para la manifestación y atendieron a las dudas de las familias y de la AMPA sobre la huelga indefinida del profesorado que comenzará el próximo lunes 11 de mayo.

Madres y maestras preparan chalecos reivindicativos en el colegio Santa Bárbara de Benifaió. / Levante-EMV

Numerosos docentes y padres y madres asistieron a la invitación del CEIP Almassaf para reunir a la comunidad del CEIP El Pontet y el IES Almussafes en su centro. "Los tres centros hemos puesto en común nuestras problemáticas y hemos debatido sobre mejoras y posibles acciones para hacer esta semana. Nos ha servido de mucho", asegura la directora del Almassaf, Amparo Medina. Entre los asistentes había representantes de las AMPA de los centros, maestros y personal no docente, indica. En el debate se puso de manifiesto la preocupación de docentes y familias sobre las dificultades para garantizar la inclusión del alumnado con necesidades: “Estamos abandonados. El alumnado está dentro de las aulas y no tenemos recursos: faltan educadores. Tenemos niños con autismo, el aula UEECO… necesitan atención constante y no hay personal suficiente. Además necesitamos formación adecuada para atenderles”, explicó la directora.

Los alumnos de Guadassuar y de l'Alcúdia participaron en un taller de realización de pancartas. / Levante-EMV

Guadassuar: punto de unión de siete comunidades educativas

En Guadassuar, siete comunidades educativas se dieron cita en el IES Didín Puig: los centros de Guadassuar, el instituto anfitrión, el CEIP Balmes y la escoleta Prada, y los centros de l'Alcúdia, los colegios Batallar, Heretats y Les Comes y el IES Els Èvols. "Hicimos pancartas, colgamos carteles por el centro, cenamos y tuvimos una velada muy agradable junto a los docentes otros centros y el alumnado. Fue un gran punto de unión para hacernos más fuertes en esta huelga conjunta", asegura la profesora Cristina Bonafé. En el instituto, tanto alumnos como profesores están “animados” ante la protesta, aunque la huelga ha obligado a suspender la graduación de segundo de bachillerato. Ayer por la mañana docentes y familias del instituto y el CEIP Balmes realizaro una marcha y acudieron al mercado ambulante para visibilizar la protesta e informar a los vecinos: “La gente nos apoya y nos da ánimos”, explica la docente.

Foto de grupo de los participantes en el encierro en el IES Didín Puig. / Levante-EMV

El IES Hort de Feliu de Alginet reunió a medio centenar de docentes y padres y madres en una asamblea abierta, con participación también de los colegios del pueblo: Pepita Greus, Blasco Ibáñez y Emilio Luna. El acto informativo también ha servido para preparar la manifestación que realizarán esta tarde por las calles de Alginet para visibilizar su protesta.

Docentes y familias han asistido a la asamblea abierta en el IES Hort de Feliu de Alginet. / Levante-EMV

Alzira prepara una concentración de todos los centros públicos para el lunes a las 9,30 horas frente al ayuntamiento y una manifestación que tendrá lugar el miércoles por la tarde, que contarán con el apoyo de las asociaciones de familias de alumnos, a través de la Coordinadora d'AFA d'Alzira. Asimismo, el martes 12 de mayo se celebrará el encierro educativo unitario convocado por el IES Jaume I de Alzira para ayer, al que estaban invitados a participar todos los centros públicos de la ciudad, y que fue pospuesto a primera hora de la tarde por la alerta naranja de lluvias. Se ha confirmado que se mantiene el programa previsto para ayer: talleres para niños y jóvenes de 16 a 18 horas, concierto del cantautor alzireño Ona Nua y, a continuación, asamblea y cena colectiva a partir de las 21 horas. La asamblea de docentes de este centro prepara también otras movilizaciones.