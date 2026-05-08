Carcaixent vuelve a reclamar la dimisión de Mazón, ahora como diputado, por la gestión de la dana

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Carcaixent han impuesto su mayoría para, por segunda vez en un año, aprobar una resolución en el pleno en la que se reclama la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana. Lo hicieron a principios de mayo de 2025 cuando Mazón ejercía como presidente de la Generalitat y lo han hecho este jueves para solicitar su renuncia al acta de diputado en las Corts Valencianes. La resolución aprobada a propuesta del grupo socialista insta a la cámara autonómica a adoptar un acuerdo para reclamar al diputado Mazón “que abandone la institución por su grosera negligencia en la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024”. La resolución contó con los cuatro votos a favor del PSPV-PSOE como promotor de la moción, los cinco de Units per Carcaixent, que en la resolución de hace un año votó dividido, y los cuatro de Compromís, mientras que el PP, que gobierna en minoría, y Vox, votaban en contra.

Si la moción aprobada hace un año, también ha instancias del grupo municipal socialista, reclamaba la dimisión inmediata por lo que calificaba como “una gestión negligente y profundamente insensible” de la dana, en esta ocasión se apoya en la instrucción que realiza el juzgado de Catarroja para depurar responsabilidades en la catástrofe. La propuesta argumenta que tras la declaración prestada en el juzgado por los escoltas y el conductor del coche oficial de Mazón se constata que el entonces jefe del Gobierno “no se encontraba ‘desde las 18 horas trabajando en el Palau’, como afirmó la vicepresidenta Susana Camarero” para, acto seguido, incidir en que “la investigación judicial revela que, desde el primer momento, el Consell ocultó y trató de engañar deliberadamente a la ciudadanía, dando información falsa sobre el paradero de Mazón desde las 14 horas del día de la dana”.

La portavoz del grupo socialista, Sara Diert, fue la encargada de defender la moción: “Todo el mundo tiene claro que Mazón, máximo responsable de la Generalitat en octubre de 2024, no estuvo a la altura de las circunstancias ni ese día, ni con posterioridad. (…) Dimitió como presidente de la Generalitat no porque tuviera conciencia de haber actuado mal, sino por la presión de las familias de las víctimas y de la sociedad valenciana, porque era ya insostenible, pero este señor sigue siendo diputado, porque así está aforado, sigue en horario de trabajo paseando por la playa, pero lo que más molesta es que continúa burlándose, continúa despreciando a la ciudadanía y vive como vive cobrando”, expuso Diert, mientras detallaba los diferentes conceptos por los que el presidente percibe ahora “61.886 euros al año”, además del coste de la oficina como expresidente, con asesor y chófer oficial. “Decir no a esta moción es decir sí a que Mazón siga siendo diputado”, expuso Diert en una apelación directa al PP local.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, evitó entrar en el debate: “No voy a entrar en el 'y tú más'. Desde el principio de la tragedia de la dana, este grupo municipal (PP) dijo que iba a politizar ni la tragedia ni a las víctimas. Vds. No han parado de hacerlo a pesar de que la jueza ha dicho que Mazón no tiene ninguna responsabilidad en la coordinación de la emergencia. Vds. no han dejado de politizar esto y no hacen caso porque, de lo contrario, se les cae el argumento”, dijo Almiñana.

La portavoz de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, amplió el foco para señalar que “Mazón estuvo ausente, sí, pero también Pedro Sánchez. Ninguno de los dos estuvo a la altura”, indicó la edil del grupo independiente, mientras justificaba su apoyo a la moción “porque pensamos que Mazón tenía que haber dimitido el día después de la dana”.

Por parte de Compromís, la concejal Rosa Nicolau señaló que indistintamente de que la justicia resulta si es culpable o no al final del proceso, “por responsabilidad tenía que haber dimitido el mismo día que se conoció la cantidad de víctimas mortales”.