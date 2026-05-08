La policía de Alzira investiga otro vertido de escombros en el barranco de la Murta

La Policía Rural de Alzira investiga un vertido ilegal de escombros en el barranco de la Murta gracias a las imágenes facilitadas por un particular que ha permitido incluso identificar al vehículo presuntamente implicado, según ha informado el concejal de Seguridad y segundo teniente de alcalde, Enrique Montalvá, a través de las redes sociales.

El edil ha dado cuenta de este segundo vertido apenas 24 horas después de que informara del localizado por los agentes de la Policía Local adscritos el servicio rural en una zona próxima al cauce del Xúquer, en la partida de Rumbau. En ese caso, los agentes actuaron tras observar un camión que transportaba un contenedor de escombros y se dirigía hacia la ribera del río.

En este segundo caso, el ayuntamiento ha agradecido la colaboración ciudadana que ha permitido a la policía abrir diligencias e incorporar incluso imágenes al expediente. Montalvá ha destacado la importancia de la implicación ciudadana para proteger el término municipal “y frenar estas conductas incívicas”.

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“Actuaremos con contundencia ante cualquier vertido ilegal”, ha señalado el edil, que ha recordado que estas acciones pueden comportar sanciones graves e, incluso, actuaciones penales si existen indicios suficientes.