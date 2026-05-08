La reparación de la cubierta del colegio Cervantes de Sueca se dispara a 1,2 millones tras detectar carcoma
El Consell incrementa en 800.000 euros el presupuesto inicial de 447.954 tras comprobar que hay más daño del que se había estimado
El pleno del Consell ha autorizado este viernes el incremento del importe de las actuaciones de emergencia para la reparación de la cubierta y la retirada de falsos techos en el CEIP Cervantes de Sueca, tras constatarse la necesidad de ampliar la intervención inicialmente prevista. La inversión total asciende a más de 1,2 millones de euros.
La intervención, promovida por la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Universidades, fue declarada de emergencia el 30 de octubre de 2025 ante el deterioro de la cubierta del edificio, que presentaba filtraciones generalizadas y patologías estructurales que se habían agravado como consecuencia de las intensas lluvias de septiembre de 2025.
Las actuaciones contaban con un presupuesto inicial de 447.954 euros pero, durante la ejecución de las obras, se ha verificado que el alcance de los daños es mayor de lo estimado. En concreto, la cubierta, formada por rasillas cerámicas, presenta numerosas piezas rotas, desplazadas o sueltas, junto con un mortero muy degradado, lo que impide soluciones puntuales y exige una intervención integral.
Además, la humedad persistente ha favorecido la aparición de carcoma y otros insectos xilófagos, agravando el deterioro de los elementos constructivos del propio edificio, que cuenta con protección patrimonial.
Todo ello ha supuesto la necesidad de incrementar el presupuesto inicial en 807.661 euros (IVA incluido), financiados íntegramente por la Generalitat, de los cuales 772.973 euros corresponden a las obras y 34.687 euros a servicios asociados.
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