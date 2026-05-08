El tripartito de Sueca reivindica haber saneado las cuentas municipales mientras el PSOE cuestiona las cifras

La polémica por la subida del IBI y el estado de las cuentas municipales volvió a centrar este jueves el pleno del Ayuntamiento de Sueca, en una sesión marcada por un intenso enfrentamiento entre el PSPV y el actual equipo de gobierno formado por Sueca per Davant, Compromís y el PP tras la moción de censura que apartó a los socialistas de la alcaldía, a cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025. El debate derivó en un duro intercambio entre la concejal socialista Manoli Egea y la edil de SxD Noelia Benedito, a cuenta de la evolución del remanente de tesorería y de la situación económica del consistorio.

El gobierno municipal reivindica haber saneado las cuentas municipales gracias al Plan Económico Financiero que tuvo que aplicar después de cerrarse el ejercicio 2024 con un remanente de tesorería negativo de – 403.549, 58 euros y saca pecho al volver a cumplir el principio de estabilidad presupuestaria. “Si en 2024 se incumplió en un importe de -1.546.007,95 euros, un año después se ha cumplido en +8.857.384,92 euros”, señala el equipo de gobierno en un comunicado emitido este viernes, en el que detalla que el remanente de tesorería del ayuntamiento una vez liquidado el presupuesto de 2025 es de 6.535.866,49 euros, lo que supone poner fin a los números rojos con los que se cerró en 2024. En 2025, el Ayuntamiento de Sueca ha ingresado 41.868.630,56 euros frente a los 35.740.577,53 euros ingresados en 2024. A este dato hay que añadir que, paralelamente, en 2025 el Ayuntamiento de Sueca gastó 32.591.130,26 euros, muy por debajo de los 37.325.213,02 euros gastados en 2024.

Plan de ajuste

El actual equipo de gobierno defendió que el ayuntamiento contaba en 2019 con un remanente superior a los 6,5 millones de euros que, con el PSOE al frente del ayuntamiento, se fue reduciendo progresivamente hasta situarse en 2024 en un saldo negativo de 403.000 euros. El ejecutivo utilizó estos datos para justificar la necesidad de adoptar medidas de ajuste y la subida del IBI aprobada en el actual mandato.

Frente a ello, Manoli Egea rechazó esta interpretación y aseguró que las cifras ofrecidas no reflejan la realidad completa de las cuentas municipales. La edil socialista sostuvo que el consistorio mantenía pendientes de cobro cerca de 2,3 millones de euros procedentes de otras administraciones, y que, de haberse contabilizado, el remanente “habría sido positivo en torno a 1,6 millones de euros”. Egea defendió que esta circunstancia desmonta el argumento económico utilizado para justificar la moción de censura que llevó al cambio de gobierno, y acusó al actual ejecutivo de construir un “relato alarmista” sobre la situación financiera del ayuntamiento.

En el mismo pleno se dio cuenta de la deuda viva del ayuntamiento que, en este último año, ha bajado en 1.189.034,59 euros, pasando de los 6.973.582,86 euros de 2024 a los 5.784.548,27 euros de 2025. Este descenso de la deuda también se aprecia en el porcentaje que representa de los ingresos corrientes consolidados de carácter ordinario, pasando del 21,17% al 14,65%. El informe de Intervención también recoge que el Ayuntamiento de Sueca tiene ahora la obligación de destinar los mayores ingresos obtenidos y el remanente de tesorería a la reducción del endeudamiento.

"Ha valido la pena"

En este contexto, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, valoró el trabajo realizado por su equipo de gobierno con un mensaje de satisfacción tras la gestión de los últimos meses. Sáez afirmó tener “la sensación de que ha merecido la pena. Han sido veinte meses muy duros, probablemente los más difíciles que hemos vivido políticamente, pero hoy Sueca vuelve a tener unas cuentas saneadas”. “Podemos decir que ha pasado lo peor y que, después de 20 meses de austeridad y contención del gasto, se ha conseguido lo que para nosotros era una obsesión, revertir una situación que pintaba muy mal”.

El alcalde también ha querido lanzar un mensaje de prudencia. “Estamos mucho mejor que estábamos hace año y medio, pero continuamos teniendo una deuda viva reconocida, unas obligaciones económicas millonarias a las que hacer frente para poder garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, una subida generalizada de precios y otros muchos factores más que nos obligan a no bajar la guardia y, como siempre hemos hecho, a seguir mirando por el interés general y no por el interés partidista”.

La portavoz de Compromís, Pilar Moncho, defendió también la actuación del gobierno local, asegurando que “se están haciendo las cosas de la mejor forma posible” y que el objetivo del ejecutivo es “mejorar la situación económica con la que se encontraron tras la moción de censura”.

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Por su parte, Noelia Benedito defendió la gestión del actual gobierno y justificó las decisiones económicas adoptadas en la necesidad de garantizar la estabilidad presupuestaria, insistiendo en que la situación heredada obligaba a aplicar medidas de ajuste.