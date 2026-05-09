Toni González arrastra al grueso de la potente agrupación del PSPV de Almussafes a su nuevo partido: "De los 360 militantes, 201 ya han causado baja"

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha pasado definitivamente al ataque contra la dirección del PSPV tras su expulsión del partido por un presunto caso de acoso laboral y sexual denunciado por una trabajadora de una empresa municipal a través de los órganos internos del PSOE, unas acusaciones que el munícipe niega. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia (Plaza n º 4) ha admitido a trámite la solicitud de conciliación presentada por González frente a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, a la que reclama que se retracte tras haberse dirigido a él en diversos medios como “putero y acosador laboral y sexual”.

El acto de conciliación, que el juzgado ha señalado para el próximo 9 de junio, es un trámite previo a una posible querella por los presuntos delitos de injurias graves y calumnias. El decreto del juzgado se produce justo la víspera del Comité Nacional del PSPV que se celebra este sábado en València. Como ya informó Levante-EMV, Toni González pide a Morant que reconozca que “son inciertos los hechos imputados” y que le indemnice con 50.000 euros.

González tiene otros frentes abiertos al margen del judicial. En el político, ha consolidado una nueva estructura con el ánimo de concurrir a las próximas elecciones municipales con otra marca, cuyo nombre elude desvelar por el momento. Sí asegura que el grueso de la potente agrupación del PSOE de Almussafes se va con él.

“De los 360 militantes que tenía el PSPV, 201 han causado baja y han pasado ya a la nueva estructura política”, asegura el alcalde, que también augura que, del resto de militantes, “la gran mayoría se acabará pasando”. De hecho, señala que otro medio centenar está en proceso de desafiliación. Además, asegura que algunos de los ex miembros del PSPV local que ya han dejado la agrupación han sido invitados al Comité Nacional.

Desde la dirección autonómica, sin embargo, aseguran que las bajas oficializadas "a día de hoy" son 140. Fuentes de la cúpula de Morant no entran a discutir las cifras que aporta González, pero recuerdan que el PSOE "está por encima de las personas". Y evidencian las tensas relaciones con el alcalde, a quien comparan con el exministro José Luis Ábalos. "Ni él ni Ábalos han estado a la altura de su militancia y responsabilidad. Toni es heredero de Ábalos y parece que le imita", señalan fuentes de la dirección.

Denuncia a la denunciante

En el ámbito judicial, el abanico de frentes es incluso mayor. El alcalde de Almussafes ha revelado que en el acto de conciliación que pidió a la mujer que le denunció ante el CADE del PSOE por un presunto caso de acoso laboral y sexual para que rectificara -también le pedía una indemnización de 10.000 euros-, el abogado de la denunciante respondió que no reconocía ninguno de los extremos de la demanda. “Nos quedamos alucinados, primero porque no estoy denunciado en el juzgado, solo en el CADE, y cuando yo la denuncio, no reconoce los hechos”, ha señalado en declaraciones a Levante-EMV.

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Por otra parte, González no descarta otras querellas a miembros de la dirección del PSOE. “Ya he advertido que, por su supuesto, no me pueden seguir investigando porque estaban realizando una construcción prospectiva del caso. Han estado llamando a militantes de la agrupación socialista para que declararan en mi contra y se han negado. Ya he avisado a mi expartido de que como me entere de que se filtra alguna información o se me investiga en una organización a la que ya no pertenezco, me querellaré contra los miembros del CADE y, si hace falta, también contra la secretara de organización federal, Rebeca Torró. Ellos tenían la responsabilidad de haber guardado la confidencialidad del caso tanto para la denunciante como para el denunciado y no lo hicieron y eso me ha supuesto un elevado coste desde el punto de vista familiar, personal, político y económico y esto no va a quedar así. Me toca resarcirme de todo lo que me han hecho”, ha señalado González.