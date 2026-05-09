El Alzira FS gana en el Palau y mantiene vivo el sueño de la permanencia (5-3)

El Family Cash Alzira FS será equipo de Primera al menos hasta la última jornada si se cumplen las previsiones y Jaén le gana este sábado a Osasuna. Los ribereños han ganado 5-3 a un correoso O Parrulo y ahora necesitan ganar en Manzanares pero que los pamploneses pierdan sus dos partidos.

Los jugadores del Family celebran uno de los goles con la afición. / Alzira FS

La primera parte fue era un quiero y no puedo del Family que se topaba con muro en el bonaerense Mati Starna. Los alzireños han salido como siempre avasallando y más porque solo les valía la victoria para seguir soñando con la permanencia. Los ribereños lo intentaron de todas maneras y jugadores. Ivi, Yunii, Lechero e incluso el cancerbero Pereira, que llegó a tres cuartos de campo más de lo habitual. Sin embargo, en el minuto 11 llegó el mazazo. El joven pivot internacional Santa Cruz sorprendió con un taconazo en la frontal del área para convertir el 0-1.

Cristian Povea en un lance del partido de este viernes en el Palau. / Alzira FS

En la segunda mitad los alzireños han redoblado sus fuerzas para conseguir la remontada y se conseguía. A los tres minutos se calentaba el Palau por la entrada por detrás de Penezio que los colegiados solo penalizaban con amarilla. Por fin, a los cuatro minutos Ivi encontraba un hueco para batir de lejos al argentino. Solo 15 segundos después el cullerense Joan robaba un balón que cedía a Yunii para que marcara a placer la remontada. Tras una doble parada de Pereira, Pablo García hacía un giro en una baldosa para lograr el 3-1 a la media vuelta. Aunque O Parrulo no se jugaba nada no quería volver de vacío y Vukmir lograba el 3-2. Los pupilos de Braulio Correal defendían a la perfección y sentenciaban el partido con goles de Cristian Povea y Yunii. El 5-3 de Schemler quedó en anécdota.

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La afición despiíaa los jugadores al grito de “Sí se puede” y “”A Manzanares, a Manzanares. El cántico más emotivo fue el de Yunii quédate, ya que el marroquí está cedido por Peñíscola.