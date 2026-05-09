Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus en AlicanteProtocolo virusTráfico en Pérez GaldósFrenazo inmobiliarioHuelga educaciónPoyo TorrentEmpleo Gigafactoría
instagramlinkedin

El Alzira FS gana en el Palau y mantiene vivo el sueño de la permanencia (5-3)

El Family Cash llegará con opciones a la última jornada si Osasuna no puntúa este sábado

El Palau d'Esports de celebra la victoria al grito de "Sí se puede"

El Palau d'Esports de celebra la victoria al grito de "Sí se puede"

David Chordà

David Chordà

Alzira

El Family Cash Alzira FS será equipo de Primera al menos hasta la última jornada si se cumplen las previsiones y Jaén le gana este sábado a Osasuna. Los ribereños han ganado 5-3 a un correoso O Parrulo y ahora necesitan ganar en Manzanares pero que los pamploneses pierdan sus dos partidos. 

Los jugadores del Family celebran uno de los goles con la afición.

Los jugadores del Family celebran uno de los goles con la afición. / Alzira FS

La primera parte fue era un quiero y no puedo del Family que se topaba con muro en el bonaerense Mati Starna. Los alzireños han salido como siempre avasallando y más porque solo les valía la victoria para seguir soñando con la permanencia. Los ribereños lo intentaron de todas maneras y jugadores. Ivi, Yunii, Lechero e incluso el cancerbero Pereira, que llegó a tres cuartos de campo más de lo habitual. Sin embargo, en el minuto 11 llegó el mazazo. El joven pivot internacional Santa Cruz sorprendió con un taconazo en la frontal del área para convertir el 0-1. 

Cristian Povea en un lance del partido de este viernes en el Palau.

Cristian Povea en un lance del partido de este viernes en el Palau. / Alzira FS

En la segunda mitad los alzireños han redoblado sus fuerzas para conseguir la remontada y se conseguía. A los tres minutos se calentaba el Palau por la entrada por detrás de Penezio que los colegiados solo penalizaban con amarilla. Por fin, a los cuatro minutos Ivi encontraba un hueco para batir de lejos al argentino. Solo 15 segundos después el cullerense Joan robaba un balón que cedía a Yunii para que marcara a placer la remontada. Tras una doble parada de Pereira, Pablo García hacía un giro en una baldosa para lograr el 3-1 a la media vuelta. Aunque O Parrulo no se jugaba nada no quería volver de vacío y Vukmir lograba el 3-2. Los pupilos de Braulio Correal defendían a la perfección y sentenciaban el partido con goles de Cristian Povea y Yunii. El 5-3 de Schemler quedó en anécdota. 

Noticias relacionadas

La afición despiíaa los jugadores al grito de “Sí se puede” y “”A Manzanares, a Manzanares. El cántico más emotivo fue el de Yunii quédate, ya que el marroquí está cedido por Peñíscola.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
  2. La semilla del ‘cacau’ autóctono arraiga en campos de Guadassuar y Benifaió
  3. Un nuevo vertido industrial tiñe de naranja las aguas del Barxeta en Carcaixent
  4. Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
  5. Dimite la concejal de Compromís en Sueca Roser Viñoles
  6. La regeneración del Marenyet y l’Estany ya dibuja un nuevo frente litoral de Cullera más resiliente frente a temporales
  7. El portero de Alzira Josep Martínez gana el 'Scudetto' con el Inter de Milán
  8. Alzira activa la ronda que sacará el tráfico de la ciudad hacia la CV-50 por la antigua Avidesa

El Alzira FS gana en el Palau y mantiene vivo el sueño de la permanencia (5-3)

La subasta solidaria de los primeros tomates del Perelló ayudará a las familias con niños autistas

La subasta solidaria de los primeros tomates del Perelló ayudará a las familias con niños autistas

El Alzira necesita ganar en Buñol y una victoria del Castellonense para tener opciones de seguir en Tercera

El Alzira necesita ganar en Buñol y una victoria del Castellonense para tener opciones de seguir en Tercera

La Diputación de Valencia destina 618.600 euros más para modernizar 19 cuarteles de la Guardia Civil

La Diputación de Valencia destina 618.600 euros más para modernizar 19 cuarteles de la Guardia Civil

La reparación de la cubierta del colegio Cervantes de Sueca se dispara a 1,2 millones tras detectar carcoma

La reparación de la cubierta del colegio Cervantes de Sueca se dispara a 1,2 millones tras detectar carcoma

El tripartito de Sueca reivindica haber saneado las cuentas municipales mientras el PSOE cuestiona las cifras

El tripartito de Sueca reivindica haber saneado las cuentas municipales mientras el PSOE cuestiona las cifras

Maestros y familias unen esfuerzos ante la huelga y exigen mejoras en los centros públicos de la Ribera

La policía de Alzira investiga otro vertido de escombros en el barranco de la Murta

Tracking Pixel Contents